Trump møtt av store protester i El Paso

Onsdag besøkte president Donald Trump åstedet for helgens skytemassakrer i Dayton i Ohio og El Paso i Texas. I begge byene ble Trump møtt av kraftige protester.

I grensebyen El Paso møtte mange demonstranter opp i markeringen i Washington park, som ligger like ved sykehuset der flere ofre etter masseskytingen ved kjøpesenteret får behandling.

Demonstrantene anklager presidenten for å spre hat og rasisme. En av dem er Edith Adamy, som kjenner flere som overlevde angrepet.

– Vi vil ikke ha Trump her. Han er en rasist, og det er noe alle vet. Det er på grunn av alt han har sagt om latinamerikanere, sier hun til NRK.

MINNES DE DREPTE: Mange har lagt igjen blomster ved åstedet der 22 mennesker ble skutt og drept i El Paso. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Slike handlinger skjer på grunn av Trump

Adamy får støtte av Bernadotte Isturis Boettchir, som er født og oppvokst i byen.

– Slike handlinger skjer på grunn av hatet han sprer mot folk fra andre nasjonaliteter, og ordene hans har ikke rot i sannheten, sier hun til NRK.

Begge har latinamerikansk bakgrunn. Det har også 83 prosent av innbyggerne i grensebyen der 22 mennesker ble drept i helgen.

TRUMP-TILHENGERE: I El Paso var det også et mindretall Trump-tilhengere til stede for å ønske presidenten velkommen. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Flere tilhengere ønsket Trump velkommen

Det var også et fåtall som har møtt opp for å hilse Trump velkommen.

En av dem er uenig i at Trump har kommet med rasistiske ytringer, og forklarer hvorfor han viser sin støtte her:

– Han er vår president. Alle rett har til å sende sine kondolanser og vise respekt for tragedier som rammer landet vårt, sier mannen, som ikke ønsker å oppgi navnet sitt.

200 demonstranter i Dayton

Ni mennesker ble skutt og drept i Ohio på søndag. I El Paso ble 22 mennesker drept i masseskytingen på lørdag.

Da presidenten og førstedame Melania Trump besøkte Miami Valley-sykehuset i Dayton , fikk ikke journalister være til stede, men ifølge presidentens pressesekretær Stephanie Grisham var det «svært mektige møter for alle».

Utenfor sykehuset var det rundt 200 demonstranter, som blant annet ropte slagord med krav om skjerpet våpenkontroll. Om Trump i det hele tatt så demonstrantene, er uklart.

DAYTON: Demonstrantene anklager presidenten for å spre hat og rasisme. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Ikke velkommen

Senere onsdag gikk turen til El Paso. Også i grensebyen til Mexico ble presidenten møtt av slagord og plakater med krav om skjerpet våpenkontroll.

Veronica Escobar, som kommer fra El Paso og sitter i Kongressen for Demokratene, gjorde det klart at hun ikke ønsket å møte Trump under besøket.

– Slik jeg ser det, er han ikke velkommen her. Han bør ikke komme hit, sa hun til MSNBC.

Kritiske røster, blant dem flere framtredende demokrater, anklager Trump for å ha nørt opp under rasisme med sin hatske retorikk i sosiale medier, rettet mot innvandrere og kritikere.

PROTESTER: Demonstrantene i El Paso ville ikke ha besøk av president Donald Trump. Foto: MARK RALSTON / AFP

Var sterkt innvandringskritisk

Dayton-drapsmannens motiv er ikke kjent.

21-åringen som massakrerte 22 mennesker i El Paso, var ifølge politiet sterkt innvandringskritisk og skal ha omtalt angrepet som et svar på en latinamerikansk invasjon av Texas.

Trump har gjentatte ganger omtalt migrasjonen fra sør som en «invasjon».