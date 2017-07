«Jeg så mannen i øynene. Jeg forsto at han var rett-på-sak og til å stole på – jeg var i stand til å få et inntrykk av sjelen hans».

Ordene falt i Slovenia den 16. juni 2001. George W. Bush var på sin første Europa-tur som president og i regi av slovenske myndigheter møtte han den russiske presidenten Vladimir Putin.

I ettertid har amerikanerne oppsummert at uttalelsen var i overkant naiv, til tross for at Putin selv på det tidspunkt bare hadde vært president i et drøyt år.

De blir sagt om møtet i 1945 at Churchill var full, Stalin var gal og Roosevelt var syk. Møtet kan ha ført til at kineserne fikk gjennomført sin revolusjon. Foto: Anonymous / AP

De møttes som venner

De første møtene mellom en amerikanske president og den «russiske» motpart skjedde under 2. verdenskrig da Franklin D. Roosevelt møtte Sovjetunionens leder Josef Stalin i Teheran i 1943 og på Jalta i 1945.

De var allierte i kampen mot nazismen, og sto på samme side i kampen mot aksemaktene.

Under møtet på Jalta var Roosevelt alvorlig syk. Han hadde det observatører kaller en rekke «mentale» episoder. Under en slik episode skal han ha gjort avtaler med Stalin om Kina.

USA «mistet» Kina under revolusjonen i 1949.

Nikita Khrustsjov greide det kunststykket å sjarmere mange vanlige amerikanere under besøket i 1959. Foto: Ap

"Kald krig"

50-tallet var et mørkt kapittel for internasjonal forsoning, men i 1959 kom generalsekretæren i det sovjetiske kommunistparti Nikita Khrustsjov på besøk til USA og hadde samtaler med USA president Dwight D. Eisenhower.

Besøket huskes imidlertid best for den sovjetiske lederens raserianfall da han ble nektet adgang til Disneyland.

Oppfølgingsmøtet i Paris et halvt år senere ble en katastrofe da et amerikansk U-2 spionfly ble skutt ned noen dager før møtet.

Fersk amerikaner, dreven motpart

Det kanskje mest intense toppmøtet fant sted i Wien sommeren 1961 mellom den relativt nyvalgte John F. Kennedy og den gamle ringreven Nikita Khrustsjov.

Det mislykkede invasjonsforsøket i Grisebukta på Cuba et par måneder tidligere la en demper på stemningen.

Sovjetlederen snakket om Berlin-krisen, Kennedy kom på defensiven og Khrustsjov oppfattet ham som svak.

Noe som kan ha bidratt til at Sovjetunionen året etter trodde de kunne utplassere raketter på Cuba – ustraffet.

Møtet mellom Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan på Island ble historisk, selv om det egentlig ikke skjedde så mye. Foto: Scott Stewart / Ap

Konstruktivt samarbeid

Møtene mellom president Richard Nixon og sovjetleder Leonid Bresjnev tidlig på 70-tallet ga grunnlaget for en rekke nedrustningsavtaler.

Disse møtene glemmes ofte på grunn av Watergate-skandalens dominerende posisjon i beskrivelsen av presidentperioden til Nixon.

Møtet mellom Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan på Island høsten 1986 kan i ettertid beskrives som det mest fruktbare, selv om selve møtet var relativt resultatløst.

Møtet satte i gang en prosess, ikke minst i lys av russisk "glasnost" og "perestrojka" som førte til nedrustning, avspenning og i siste instans til Berlinmurens fall og Sovjetunionens sammenbrudd.

Disse møtene kan med andre ord ha sin betydning, men det er hva som skjer mellom møtene som er viktigst.