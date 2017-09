Trump møter flomofrene i Houston

USAs president Donald Trump og kona Melania Trump er tilbake i Huston for å møte overlevende fra ekstremværet Harvey, som har herjet i storbyen Houston den siste uken. Titusenvis av amerikanere er rammet av uværet og minst 50 personer skal ha mistet livet, ifølge lokalavisa Houston Chronicle.

Denne gangen skal Trump møte ofrene for naturkatastrofen, i motsetning til sin første tur på tirsdag. Da besøkte han Corpus Christi, som er en havneby i det sørlige Texas, og holdt seg unna hardt rammede Houston for å unngå å forstyrre hjelpearbeidet.

I ettertid fikk han kritikk for manglende evne til å uttrykke sympati med pårørende og de som har mistet hjemmene sine. Nå virker det imidlertid ut som om presidenten prøver å bevise at han bryr seg om ofrene.

SELFIE: Mange av ofrene setter tydelig pris på at presidenten har kommet for å møte de. Her tar noen av de rammede «selfie» sammen med Trump. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

På Twitter melder presidenten at han har landet i Houston og at de alltid vil stille opp for ofrene.

– Vi er her med dere i dag, vi er her med dere i morgen og vi vil være med dere hver dag fremover, skiver han.

Under sitt besøk i Houston og Lake Charles skal Trump besøke et evakueringssenter, møte lokale politikere, medlemmer av nasjonalgarden og vanlige innbyggere som satte ut i egne båter for å hjelpe folk fra flommen, opplyser Det hvite hus.

CNN har lagt ut en video på Twitter hvor en liten jente løper bort til presidenten og gir han en klem, før hun senere blir løftet opp av han.

Flertallet har ikke forsikring

Ekstremværet Harvey, som har ødelagt tusenvis av boliger og bedrifter i Sørøst-Texas, er nå estimert å være en av de dyreste katastrofene i amerikansk historie, med materielle skader på rundt 100 milliarder dollar.

Ifølge LA Times er færre enn en av fem huseiere i Houston-området forsikret mot flomskader. Noe som gjør at mange kan risikere å vente i flere måneder og i verste fall år, før de mottar noen form for støtte eller regjeringshjelpemidler.

Selv de som har forsikring er ikke garantert å få hjelp, da det nasjonale flomforsikringsprogrammet har nesten 25 milliarder dollar i gjeld, skriver LA Times.

Gjelden skal forsikringsselskapet ha fått etter å ha betalt ut penger til ofrene fra orkanen Sandy i 2012.

Oversvømmingen i Houston i stor grad trukket ut, noe som gir innbyggerne en sjanse til å gå tilbake til sine hjem for å undersøke skadene.