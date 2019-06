Trump møter dronningen i Buckingham Palace

President Trump i dialog med en soldat fra æresgarden. Tema for passiaren er ikke kjent. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

USAs presidentpar ble fløyet inn i sitt et eget Marine One helikopter fra flyplassen i Stansted til plenen foran Buckingham Palace, der de nå skal spise lunsj med dronning Elizabeth II.

De ble hilst velkommen av salutt fra kanoner, og Trump tok seg god tid da han inspiserte æresgarden sammen med prins Charles.

Melania Trump og Camilla, hertuginnen av Cornwall, i prat utenfor Buckhingham Palace i dag. Foto: TOBY MELVILLE / AFP

Men allerede før han landet på britisk jord, hadde president Trump rukket å fornærme Londons borgermester.

– En iskald taper

– Sadiq Khan, som etter alt å dømme har gjort en forferdelig jobb som Londons borgermester, har vært idiotisk «frekk» mot USAs besøkende president. Han er en iskald taper som bør rette oppmerksomheten mot kriminaliteten i London, ikke mot meg, skrev Trump i tweeten.

Londons borgermester, Saddiq Khan, kaller Trump en "fascist fra forrige århundre". Foto: BEN STANSALL / AFP

I en artikkel i avisa The Observer lørdag skrev Khan at det er «ubritisk» å rulle ut den røde løperen for Donald Trump. Han begrunnet dette med at Trump gjør holdninger på den ytterste høyresida akseptable og brukte rasisme og kritikk av annerledeshet som taktikk i valgkampen.

Khan fortsetter med å kalle Trump «et av de mest ekstreme eksempler på en økende global trussel.»

En talsmann for Khan beskriver nå Trumps siste tweet som «barnslig» og «uverdig for USAs president».

Ventet demonstrasjoner

Det er ventet store demonstrasjoner mot USAs president i morgen i London, Manchester, Birmingham og Belfast.

Det britiske arbeiderpartiets leder, Jeremy Corbyn, støtter morgendagens demonstrasjoner mot Donald Trump Foto: Danny Lawson / AP

Lederen for Labour, Jeremy Corbyn, tvitret i dag at «morgendagens protester mot Donald Trumps statsbesøk er en anledning til å vise solidaritet med dem han har angrepet i Amerika, rundt omkring i verden og i vårt eget land - inkludert, denne morgenen, Sadiq Khan».

Lederne i flere opposisjonspartier og speakeren i parlamentet boikotter den offisielle banketten i kveld, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

May tar opp klima og Huawei

Statsminister Theresa Mays kontor opplyser at det ikke blir noe en-til-en møte med USAs president. De to skal etter planen møtes flere ganger med rådgivere til stede, første gang i morgen.

May har varslet sin avgang, men vil likevel bruke møtene til å markere sine synspunkter når det gjelder globale klimaendringer.

Britenes statsminister vil også gjøre det klart at det trolig ikke blir aktuelt å kutte alle forbindelser med det kinesiske teknologiselskapet Huawei, ønsker regjeringen å holde muligheten åpen for å importere deler til 5G-nettverket fra Huawei.

Huawei er nå svartelistet i USA.