Trump milevis foran DeSantis på meningsmåling

Mange i den mer tradisjonelle fløyen i Det republikanske partiet håper på en seier for Ron DeSantis under presidentvalget i 2024.

Han er hard i retorikken, men for det meste skandalefri.

Der Trump gikk til krig mot Washington, har DeSantis gått til krig mot «woke» – en bred betegnelse som rommer alt fra LHBT-aktivister til innvandrere og radikale demokrater.

Flere eksperter har ansett DeSantis som en seriøs utfordrer for Trump, nettopp fordi han har fremstått mer samlende og mindre eksplosiv enn Trump.

Allikevel har han over lengre tid slitt på meningsmålingene.

I en ny måling gjort for The New York Times får Trump tre ganger mer støtte enn sin yngre rival.

I skyggen av Trump

Jan Arild Snoen er tidligere journalist i det konservative tidsskriftet Minerva og følger amerikansk politikk tett.

Han sier DeSantis sliter med å finne en strategi mot Trump.

Jan Arild Snoen. Foto: Philippe Bédos Ulvin

– Han sliter med å finne en strategi mot Trump. Det gjelder for så vidt de fleste av Trumps motkandidater: De vil ikke gå i direkte angrep på Trump. Han er såpass dominerende og de er redde for å skremme bort Trumps velgere, sier Snoen.

DeSantis har forsøkt å legge seg til høyre for Trump, men det har fungert dårlig, sier Snoen.

– Han framstår som en opportunist. Etter min mening har han gjort en feil ved å gå bort fra det som var et av hans virkelig gode argumenter, nemlig at han hadde styrt Florida på en måte som velgerne der likte, som ikke var så langt til høyre, sier Snoen.

Politisk eldrebølge

I motsetning til store deler av det amerikanske politiske landskapet, er DeSantis (44) relativt ung.

Tilsynelatende er han USAs eneste håp om å få en president som ikke er i kjernegruppen for kamferdrops.

President Biden (80) vil stille til gjenvalg. Ekspresident Donald Trump (77) har også troen på en runde nummer to.

Og det er ikke bare landets heteste presidentkandidater som er i faresonen for demens.

Flere ber nå Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell (81), om å tre til siden.

Mitch McConnell får jernteppe midt under pressekonferanse Du trenger javascript for å se video.

Forrige uke fikk McConnell et totalt jernteppe i minst 23 sekunder, midt under en pressekonferanse og midt i en setning.

Den tidligere legen til George W. Bush sa i etterkant til CNN at McConnell så ut til å få et mindre ikke-epileptisk anfall.

Men etter hendelsen sa McConnell at hans intensjon er å sitte hele perioden ut, frem til 2026, da han vil være 84 år gammel.

Fremdeles vil han være yngre enn det den eldste politikeren i Washington, Dianne Feinstein (89), som også er under hardt press på grunn av en nylig kognitiv glipp.