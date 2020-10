Trump mener smittevernekspert er en katastrofe

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Folk er lei av å høre Fauci og alle disse idiotene, sa Trump på møtet som også CNN og andre amerikanske medier hadde tilgang til.

Angrepet kommer i etterkant av et intervju med Fauci på CBSs 60 Minutes søndag. I intervjuet kritiserte Fauci presidenten og sa blant annet at det kunne virke som at Trump feilaktig sammenstiller bruk av munnbind med svakhet.

Fauci sa også at han ikke var overrasket over at presidenten ble smittet av koronaviruset.

Nå sier Trump akkurat hva han mener om sin egen smittevernekspert.

– Fauci er en katastrofe. Hvis jeg hadde hørt på han ville vi hatt 500 000 døde, sa Trump i telefonsamtalen med ansatte i valgkampapparatet.

Presidenten forklarer det med at Fauci for noen måneder siden sa at ansiktsmasker ikke fungerer mot smitte. Fauci skal heller ikke ha anbefalt at USA stengte dørene til Kina.

Så går det ikke mange sekundene i telefonsamtalen før Trump mener 700–800 000 ville vært døde om han hadde hørt på smitteverneksperten.

– Hver gang Fauci er på fjernsynet kommer han med en bombe. Men det blir en større bombe om vi gir han sparken, sier president Donald Trump.

Han avslutter intervjuet med å si at om det er en journalist som hører på samtalen er det helt greit. Han står for det han sier og bryr seg ikke.

Smittevernekspert Anthony Fauci (t.v.) og Donald Trump under en pressekonferanse i april i år. Siden har tonen mellom dem blitt stadig hardere. Foto: Alex Brandon / AP

Nok en runde

Uttalelsene fra Trump kommer bare en uke etter siste uenighet mellom han og smittevernekspert Anthony Fauci.

Da reagerte Fauci på at Trump-kampanjen hadde redigert en uttalelse slik at det så ut som han roste presidentens håndtering av pandemien.

– President Trump er på bedringens vei etter koronaviruset, og det er også USA, het det i et 30 sekunder langt reklameinnslag fra Trump-valgkampen.

– Jeg kan ikke se for meg at ... noen kunne ha gjort mer, sier Fauci i klippet.

Fauci-klippet er hentet fra et intervju med Fox News i mars.

– Kommentaren, som er tilskrevet meg uten min tillatelse i valgkampreklamen, ble tatt ut av sammenhengen fra en uttalelse jeg kom med for flere måneder siden om de føderale helsemyndighetenes innsats, sier Fauci.

Trump forsvarer bruken av klippet. Det gjør også Trump-valgkampens talsmann Tim Murtaugh.

– Videoen er fra et intervju med Fauci der han skrøt av Trump-administrasjonens arbeid. Ordene som sies er nøyaktige, og direkte fra Faucis munn, sier Murtaugh til CNN.

Massiv depresjon

I telefonmøtet mandag advarte Trump også mot nye nedstenginger i USA hvis Joe Biden blir president.

– Han kommer til å høre på forskerne. Om jeg hører på alt forskerne sier, ville vi hatt en nasjon i massiv depresjon, sa Trump.

– Vi sparte livet til 2,2 millioner mennesker fordi vi lukket ned som vi gjorde, og nå åpner vi opp igjen. Men vi kommer aldri til å stenge ned igjen for nå kjenner vi sykdommen.

Fra talerstolen under et velgermøte i Tucson, Arizona mandag fortalte Trump at optimismen nå vil øke siden pandemien går mot slutten og vaksinene er på vei.

– Og jeg ser bra ut, ikke sant? sa Trump som ofte referer til at han har vært smittet av korona uten at det var noe stort problem.