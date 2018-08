Trump mener Muellers etterforskning er ulovlig

– Justisdepartementet og FBI må begynne å gjøre jobben sin. De må gjøre den riktig og de må gjøre den nå. Jeg ville holde meg på avstand, men på et eller annet tidspunkt, om dette ikke blir håndtert skikkelig, vil jeg involvere meg og jeg vil gå rett inn om jeg må, sa Trump på et folkemøte i Evansville i Indiana torsdag.

Han viste ifølge Reuters til departementet og FBIs håndtering av etterforskningen etterforskning av Russlands angivelige forsøk på å påvirke utfallet av presidentvalget i USA.

– Burde ikke vært noen etterforskning

Uttalelsen kom kort tid etter at Bloomberg publiserte et intervju med presidenten, der han fikk spørsmål om hvorvidt han vil etterkomme stevningen fra Mueller.

Foto: Michael B. Thomas / AFP

– Vi får se hva som skjer. Jeg ser annerledes på dette. Jeg ser på det som en ulovlig etterforskning fordi storartede eksperter har uttalt at det aldri burde vært noen etterforskning, sier Trump til nyhetsbyrået.

Session beholder foreløpig jobben

I samme intervju sier Trump at justisminister Jeff Sessions i hvert fall beholder jobben sin til mellomvalget i USA i november.

Justisminister Jeff Sessions. Foto: Chip Somodevilla / AFP

– Jeg ville satt stor pris på om han kunne gjøre en storartet jobb, sier Trump.

Raljeringen med Sessions har økt i takt med at spesialetterforsker Robert Mueller standhaftig har gravd seg stadig dypere ned i påstandene om samrøre mellom Trumps valgkampmaskin og russerne med det mål å sverte Hillary Clinton før valget.

Trump maser stadig på Sessions om at han må finne en måte å stanse Mueller på. Spesielt irriterende for Trump er det at Mueller ble utpekt som en konsekvens av at Sessions trådte til side.

Sessions erklærte seg inhabil etter å ha innrømmet å ikke ha opplyst om møter med Russlands ambassadør under 2016-valgkampen.