Trump mener Kina gjør fremskritt med Nord-Korea vanskeligere

I Twitter-meldingene, som han beskriver som en «uttalelse fra Det hvite hus», åpner Trump med at Kina står i veien for forhandlingene med Nord-Korea, etter handelsuenighetene som har vært mellom USA og Kina.

HÅNDTRYKK: Kinas leder Xi Jinping i håndtrykk med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Kim besøkte Beijing etter toppmøtet med Trump. Bildet er frigitt av Nord-Koreas nyhetsbyrå KCNA 20. juni 2018. Foto: Kcna / Reuters

President Donald Trump skriver at Nord-Korea er under et enormt press fra Kina, på grunn av de store handelskonfliktene med den kinesiske regjeringen. Videre skriver han at Kina gir Nord-Korea betydelig hjelp, i form av penger, drivstoff, gjødsel og andre varer.

– Dette er ikke hjelpsomt!, skriver han.

Den amerikanske presidenten skriver videre likevel at også hans forhold til Kinas president Xi Jinping «forblir veldig sterkt».

Avlyste planlagt tur

AVLYST: Utenriksminister Mike Pompeos tur til Nord-Korea, ble i forrige uke avlyst. Foto: Joseph Nair / AP

Fredag opplyste president Donald Trump på Twitter om at utenriksminister Mike Pompeos planlagte tur til Pyongyang var avlyst, også da anklaget han Kina for å motarbeidet arbeidet med atomnedrustning i Nord-Korea.

– På grunn av en mye tøffere handelsholdning med Kina, tror jeg ikke de hjelper like mye til i prosessen med atomnedrustning, som de tidligere gjorde (til tross for FN-sanksjonene som er iverksatt), skrev presidenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Øvelser ikke nødvendig

Videre i Twitter-uttalelsen onsdag, skriver Trump at forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un er «godt og varmt», og at USA ikke har grunn til å bruke store pengesummer på militærøvelser med Sør-Korea.

Samtidig truer Trump med at øvelsene enkelt kan bli satt i gang igjen.

– Presidenten kan øyeblikkelig starte fellesøvelsene med Sør-Korea og Japan, hvis han vil. Hvis han gjør det, vil de bli langt større enn noen gang tidligere, står det i Twitter-uttalelsen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I går uttalte USAs forsvarsminister Jim Mattis seg om de mye omtalte øvelsene med Sør-Korea. Mattis sa at USA ikke har noen planer om å avlyse de felles militærøvelsene på Korea-halvøya.

– Vi avlyste flere av de største øvelsene som en godtroende handling etter toppmøtet i Singapore, sa Mattis, og refererte til Trumps avgjørelse om å skrinlegge militærøvelsene på Koreahalvøya etter møtet med Kim Jong-un i juni.

Så fortsatte han med å si at USA vil avlyse flere øvelser, og at det pågår øvelser hele tiden.

– Forhandlinger kan falle sammen

Kilder til CNN sa tidligere denne uken at nordkoreanske toppdiplomater i et brev har advart om at forhandlingene om atomnedrustning står i fare og kan falle sammen.

Ifølge CNNs kilder står det i brevet at dersom forhandlingene mellom Nord-Korea og USA stopper opp, kan Pyongyang gjenoppta landets atom- og missilaktiviteter.

Brevet fra toppdiplomatene skal ha blitt gitt til USAs utenriksminister Mike Pompeo.