I skogene nord i Virginia, på tettstedet Rappahannock, stemte flertallet på Trump.

Biden vant delstaten, men på landsbygda stemte de fleste på den sittende presidenten.

Det gjorde også Demaris Miller, pensjonert bonde og psykolog. Hun var også aktiv under valgkampen for å samle stemmer for Republikanerne. Hun er overbevist om at det var uregelmessigheter ved valget.

Demaris Miller er overbevist om at det var mange uregelmessigheter med stemmene i valget. Foto: Zach Wood

– Det kommer alltid til å herske tvil om dette valget. Jeg kan ikke si sikkert om valget ble «stjålet» eller om det ikke ble det. Det vil alltid være tvil om det.

Hun mener også det skjedde feil i hennes eget valgdistrikt.

– De talte stemmene og kom til at valgdeltakelsen var 102 prosent. Kan du forklare det?

Når NRK sjekker tallene, viser det seg at det ikke stemmer. Valgdeltakelsen i distriktet var 82 prosent.

Noen hundre meter fra Demaris treffer NRK en annen Trump-velger. Conni Reid har hagen full av plakater for Trump. Hun tror på Trumps anklager om valgfusk.

Connie Reis tror at valget ble «stjålet». Foto: Gro Holm / NRK

– Jeg tror at valget er stjålet. Jeg tro at hvis de fjerner alle falske stemmene fra opptellingen, så kommer Trump til å finne overlegent.

Hun mener de tradisjonelle mediene lyver. Og at de kun lytter til Bidens tilhengere.

– Vi blir sensurerte i media. De sensurerer de konservative.

Nå er Connie bekymret for hva Biden kan finne på.

– Jeg tror vi kommer til å miste mye av friheten vår. Også retten til å bære våpen.

Støtten til Trump er sterk på landsbygda i Virginia. Foto: Gro Holm / NRK

Valgobservatører tilbakeviser

Arbeiderpartiets Kari Henriksen var leder for valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) under USA-valget. Til sammen 50 parlamentarikere fra 18 forskjellige land var til stede i valglokaler i flere delstater, blant andre Pennsylvania, Florida, Michigan og Virginia.

– Vi fant ingen indikasjoner på eller holdepunkter for systematiske forsøk på juks eller feil, slik president Trump hevder. Men vi er bekymret for presidentens grunnløse devaluering av valgsystemet. Det er uheldig at en statsleder sår tvil om det demokratiske instituttet i eget land og slik bidrar til usikkerhet hos både velgere og valgmedarbeidere.

Valgmedarbeidere i amerikanske valglokaler består av lokale politikere, blant andre demokrater og republikanere. Henriksen forteller at hun så mange eksempler på at disse samarbeidet utrolig godt lokalt.

– De var dedikerte og opptatt av å gjøre ting riktig. De kontrollerte hverandre med godt humør og hadde en fin tone seg imellom. Det var en sterk kontrast til den negative retorikken rundt dem, sier Henriksen.

«We will win»

På Twitter holder Donald Trump liv i tvilen som Demaris Miller og Conni Reid har.

«We will win», fastslår Trump i en festet tweet øverst på Twitter-profilen sin.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Onsdag postet han en video av poststemmer som ble hentet i Los Angeles.

«Dere leter etter stemmesedler. Er det slik landet vårt er blitt?» skrev Trump på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Innen en time etter at Trump publiserte dette, var videoen sett over 2 millioner ganger.

Ifølge CNN ble denne videoen lagt ut første gang 4. november, dagen etter valget.

Valgkontoret i Los Angeles sier boksene ble låst klokken 20.00 på valgkvelden.

– Dette er gyldige stemmer innhentet og talt opp av valgfunksjonærer i henhold til valgloven i California, skriver LA County Registrar på Twitter.

Nyhetsbyrået Reuters har tidligere avvist lignende anklager om valgfusk basert på videoer av stemmesedler som hentes.

Hør NRKs podkast: Donald Trump nekter å gi seg. Er det farlig? Kan Trump vinne over valgresultatet? - Krig og fred - NRK Radio

Omtaler Trump som internett-troll

Pressesekretæren for myndighetene i California, Sam Mahood, reagerer på at Trump sprer konspirasjonsteorier.

– Det skal bli veldig fint å ha en president som ikke er et internett-troll som sprer allerede tilbakeviste konspirasjonsteorier, skriver han på Twitter.

Han skriver til CNN at det ikke er noen troverdige bevis for vesentlig valgfusk eller systematiske uregelmessigheter i dette valget.

Sist helg erklærte de største nyhetsbyråene og mediehusene i USA Joe Biden som vinner av presidentvalget.

Ifølge NRKs oversikt har Biden 290 valgmenn mot Trumps 217.

Men Trump har ingen planer om å gi seg. Les mer i Urix forklarer om hvordan Trump kan tjene på å la være å erkjenne at han tapte valget.

Trump har gått til søksmål i flere stater og varsler flere. Foreløpig har søksmålene ikke ført frem.

I tillegg er det kommet en rekke anklager i sosiale medier.

En video av en valgmedarbeider som rive i stykker Trump-stemmer viste seg å være en spøk på Tik-Tok.

En søppelsekk med stemmesedler funnet under et bryllup i Tulsa er ifølge valgmyndighetene ødelagte stemmesedler som skulle kastes, og der velgeren skal ha brukt en ny stemmeseddel i stedet.

En postmedarbeider i Pennsylvania hevdet at han ble beordret til å tilbakedatere stemmesedler sendt etter valgdagen. Dette trakk han tilbake, før han igjen nektet for det igjen, ifølge Washington Post.

The New York Times skriver at de har sjekket med samtlige delstater og ikke funnet noe tilfelle av uregelmessigheter som påvirket utfallet.

På Twitter ber Trump nå om publikums hjelp.

«Hjelp til med å stoppe velgerundertrykking, uregelmessigheter og svindel. Fortell hva du ser.» står det i annonsen der folk kan ringe et telefonnummer for å rapportere om et tilfelle.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I Texas lover viseguvernør Dan Patrick opptil én million dollar i dusør til den som kan bevise fusk under valget i USA, melder avisa Houston Chronicle.

– Helt useriøst

– Alle klager bør og skal inn for rettsvesenet. Til nå har alt av konkrete klager fra Trump-leiren vært veldig smått og ikke noe som egentlig er brudd på lover i det hele tatt, sier journalist og kommentator Jan Arild Snoen i Minerva.

Trumps Twitter-bruk mener han er enda verre.

– Han sprer masse i sosiale medier, det er helt useriøst, svarer Snoen.

Han sier det har vært mange gjennomganger i amerikansk presse, og at anklager om valgfusk er tilbakevist.

Snoen mener den viktigste saken er hvor sent forhåndsstemmer kan komme inn.

Han viser til Pennsylvania, der Høyesterett behandlet saken før valget. Den saken ble avvist av Høyesterett, men forhåndsstemmene ble likevel lagt til side i påvente av en mulig ny avgjørelse.

Det ble 4–4 i den avgjørelsen, og den nye Høyesterettsdommeren Amy Coney Barrett kunne vippet avgjørelsen.

Det tror Snoen er lite trolig, fordi det ikke er kutyme for det i Høyesterett.

– Jeg tror det nesten er sikkert at disse stemmene vil bli talt opp. Men uansett har Biden stor nok margin i Pennsylvania, sier Snoen.

Over 70 millioner amerikanere stemte på Trump, men det republikanske partiet mangler appell hos mange unge velgere. Programleder er Gry Blekastad Almås. Du trenger javascript for å se video. Over 70 millioner amerikanere stemte på Trump, men det republikanske partiet mangler appell hos mange unge velgere. Programleder er Gry Blekastad Almås.