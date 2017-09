Trump med ny reformavtale for DACA-immigrantene

Onsdag kveld holdt Trump et møte med Demokratenes senatsleder, Chuck Schumer, og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. De to demokratene bekrefter at de under møtet kom til enighet om en ny reformavtale for programmet Trump avviklet i forrige uke.

DACA

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter. Programmet har beskyttet nesten 800.000 fra å bli deportert fra landet. I forrige uke opphevet Trump programmet som tidligere president Barack Obama innførte i 2012.

Avviklingen vil tre i kraft om seks måneder. Det er for å gi Kongressen handlingsrom til å utarbeide reformforslag, hvis den skulle ønske det.

Så langt har 19 amerikanske delstater valgt å gå til søksmål mot Trumps beslutning om å avvikle programmet.

Ingen mur

I møtet med Schumer og Pelosi onsdag ble flere tema diskutert. På agendaen for møtet sto temaer som skattereform, infrastruktur, handel, grensesikkerhet i form av byggingen av muren mot Mexico og DACA-programmet.

– Vi har blitt enige om å beskytte DACA gjennom en ny lov snarest, og å utarbeide en avtalepakke for grensesikkerhet, bortsett fra muren, som blir akseptert av begge sider, heter det i en pressemelding fra de to demokratiske lederne.

Innledningsvis krevde Trump å bake inn en avtale for byggingen av muren mot Mexico for å kunne godta den nye reformavtalen, ifølge nyhetsbyrået AP. Men han skal ha godtatt en avtalen på bakgrunn av økt generell grensesikkerhet.

Ikke enig

Ifølge New York Times tilbakeviser Det hvite hus' talskvinne Sarah Huckabee Sanders at det ble oppnådd enighet rundt murbyggingen.

– Mens DACA og grensesikkerhet ble diskutert, så ble det ikke enighet om ekskludering av muren, skriver hun på Twitter.

Schumers egen kommunikasjonsdirektør, Matt House, svarte Sanders på samme medieplattform:

– Presidenten gjorde det klart at han ville fortsette å jobbe for en avtale om muren, bare ikke i denne avtalen.