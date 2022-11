Trump med kritikk av mogleg rival: – Illojal og skinheilag

Ekspresidenten kom med kritikken då han møtte journalistar på Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida torsdag, skriv CNN.

Trump beskreiv DeSantis som «desperat» då han kom og bad om støtte i 2017. Han har og kalla DeSantis for «gjenomsnittleg» og sagt at han har Trump å takke for suksessen sin.

DeSantis (44) overlegne siger i guvernørvalet i år har fått fleire til å spørje om han vil stille i presidentvalet om to år. DeSantis har svart at han vil konsentrere seg om guvernørposten og valet i år.

– Det er ikkje rett svar, seier Trump (76).

Ope rivalisering

Rivaliseringa er no heil ope. I ein skriftleg uttale torsdag skulda han DeSantis for å vere skinheilag og for å spele eit spel.

BRAKVAL: Ron DeSantis og familien blir hylla av støttespelarar etter å ha blitt attvald som guvernør i Florida i mellomvalet tysdag. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Då Trump onsdag kommenterte valet og den store republikanske framgangen, lét han vere å nemne DeSantis' siger og rosa i staden andre republikanske Florida-politikarar, som senator Marco Rubio.

Ekspresidenten har i lengre tid hinta om at han vil stille i presidentvalet i 2024, men har hittil ikkje stadfesta det tydeleg.

Då han dreiv valkamp for republikanarane i Ohio måndag, varsla han at han vil komme med «ei veldig stor kunngjering» 15. november.

Teljinga held fram i Nevada og Arizona

Det er framleis ikkje klart kva for parti som vinn Kongressen i USA.

I Representanthuset ligg Republikanarane an til å få eit knapt fleirtal.

I Senatet er det framleis heilt ope. Det er tre sete som ikkje er fordelte enno.

Republikanarane må vinne to av dei for å få kontroll.

I natt står stillinga på 49 sete til Republikanarane og 48 til Demokratane. Dersom Demokratane sikrar seg to, får dei fleirtal når ein reknar med visepresidentens ekstrastemme.

Påstandar om valfusk

I Arizona er det framleis fleire hundre tusen stemmer som ikkje er ferdig talte i Maricopa fylke, som er det folkerikaste i delstaten. Mange av dei er poststemmer.

Og alle stemmesetlar skal bli kontrollerte av ein republikanar og ein demokrat før dei vert godkjente. Det tek tid. Truleg blir ikkje resultatet frå Arizona klart før måndag, ifølgje CNN.

Guvernør-kandidat og Trump-tilhengjar Kari Lake har allereie klaga på at oppteljinga går altfor seint. Ho sa før valet at ho ikkje ville godta valresultatet dersom ho tapte.

Frå støttespelarar har det blitt sendt ut bilete i sosiale medium som skal vise at rivalen til Lake, demokraten Katie Hobbs, har sikra seg plass i eit hemmeleg rom der stemmene vert talte opp.

Valstyret i Maricopa har avvist påstanden frå Lake-leiren. Leiaren i valstyret i Maricopa, Bill Gates, seier at biletet viser ein valobservatør som heilt lovleg var til stades.

AVVISER JUKS: Leiaren for valstyret i Maricopa, Bill Gates, på ein pressekonferanse torsdag kveld. Foto: Ross D. Franklin / AP

I Nevada er det framleis poststemmer som ikkje er opptalte, og utfallet kan vippe, sjølv om Republikanarane ligg best an no.

I Georgia er det allereie klart at det blir omval 6. desember. Ingen av kandidatane fekk over 50 prosent av stemmene, så kven som vinn må vente.