Mandag kveld går republikanernes landsmøte av stabelen. Der kommer ekspresident Donald Trump til å formelt bli valgt som partiets presidentkandidat.

Avgjørelsen om Trumps visepresidentkandidat kan komme allerede på åpningsdagen.

– Det kan skje når som helst, sier USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke.

Men hvem han velger som sin nummer to er fortsatt et åpent spørsmål.

– Det hadde vært fint å kunngjøre på selve landsmøtet. Det hadde gjort det hele mer spennende, sa Trump til Fox News i forrige uke.

– Lojalitet betyr alt for ham

I disse dager er det særlig tre menn som pekes ut som mest aktuelle:

J.D. Vance, Doug Burgum og Marco Rubio.

Løkke tror at det særlig er to ting Trump ser etter i en kandidat:

– Lojalitet. Ikke til partiet, grunnloven eller landet, men til Trump som person. Lojalitet betyr alt for ham. I tillegg er det viktig for Trump at ingen overskygger ham, sier han.

I helgen ble Trump utsatt for et mislykket attentat under et valgkampmøte i Pennsylvania.

Løkke tror ikke at attentatet vil påvirke Trumps valg av visepresident.

– Jeg tror han har bestemt seg. Kanskje allerede før attentatet, sier han.

J.D. Vance

Særlig Ohio-senator J.D. Vance var raskt ute med å støtte Trump og rette pekefingeren mot Biden.

– I dag er ingen isolert hendelse. Det sentrale premisset for Bidens valgkamp er at president Donald Trump er en autoritær fascist som må stoppes for enhver pris, skrev han på X i timene etter attentatet.

39-åringen har vært senator i Ohio siden 2022.

– Styrken til Vance er ungdommeligheten. Han kommer helt sikkert til å bringe en del energi inn i kampanjen, sier Løkke.

Samtidig er svakheten at Vance kan stå i fare for å overskygge Trump ved enkelte anledninger, tror Løkke.

Vance ble offentlig kjent i 2016. Da skrev han boken Hillbilly Elegy.

Vance var kritisk til Trump i 2016. Han mente at Trump ikke var egnet til å være president, og har kalt ham en løgner. Siden har han snudd.

I 2022 ble han valgt til senator, mye takket være støtte fra Trump. Etter det har han vært mye på TV. Stort sett for å skryte av Trump.

Han blir beskrevet som fremtiden til det republikanske partiet. En som kan ta over for Trump under valget i 2028. En som kan arve de nå Trump-tro velgerne.

Marco Rubio

53 år gamle Marco Rubio er senator for Florida. Han var motkandidat til Trump under primærvalget i 2016.

Rubio er sønn av to innvandrere fra Cuba. Han er populær blant den latinamerikanske minoriteten i USA. Det er en gruppe Trump trenger i valget.

– Det er den viktigste styrken hans. I tillegg er han god på TV, sier Løkke.

I 2016 sa Rubio mye stygt om Trump. Men også Rubio har snudd. Da Trump var president jobbet Rubio tett med ham og støttet ham. Trump sier mye pent om Rubio.

– Svakheten til Rubio er at han bor i Florida, sier Løkke.

Grunnloven legger nemlig noen hindringer for Rubio, fordi velgere i en stat som både har president- og visepresidentkandidaten boende der, ikke kan stemme.

Rubio har bosted i Florida, slik også Trump har. Så Trump risikerer å miste den viktige vippestaten Florida med Rubio på laget.

– Han eller Trump må derfor flytte fra Florida til en annen delstat, sier Løkke.

Doug Burgum

Trump har gjentatte ganger snakket varmt om den 67 år gamle guvernøren i Nord-Dakota, Doug Burgum. Han har blant annet sagt at det snart skjer store ting i livet til Burgum.

– Burgums styrke er at han er lavmælt og ikke kommer til å overskygge Trump, sier Løkke.

Flere peker også på at Trump og Burgum kommer godt overens.

– Svakheten er at Burgum ikke er like god på TV som Vance. Han når heller ikke like mye ut til MAGA-bevegelsen, sier Løkke.

Venner av guvernøren forteller til Politico at han har endret sitt politiske budskap temmelig mye på kort tid.

I Nord-Dakota har han vært en samlende figur. Nå kommer han med polariserende og harde budskap fra programmet til Donald Trump.

Han skryter Trump opp i skyene, og har begynt å bruke rødt slips.

Burgum skal være godt likt av Trump fordi han har skapt sin egen formue. Han vokste opp under relativt beskjedne kår. Han fikk en solid utdannelse, gode jobber og grunnla et datafirma som ble kjøpt opp av Microsoft.