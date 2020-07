Trump må utlevere selvangivelsene sine

Høyesterett avgjorde saken med sju mot to stemmer.

De to dommerne som er utnevnt av president Trump, Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh, stemte begge for flertallet og mot presidenten.

Donald Trump er det første amerikanske presidenten siden Richard Nixon på 1970-tallet som ikke frivillig har offentliggjort sine selvangivelser.

Det er firmaet som står for Trumps regnskaper, Mazars USA, som har selvangivelsene. Firmaet har tidligere sagt at de vil etterleve en kjennelse fra Høyesterett om å utlevere dem.

Selvangivelsene vil bli overlevert til en såkalt storjury som behandler saken.

Storjuryens arbeid er konfidensielt, så utleveringen av dokumentene betyr ikke at de kan eller skal offentliggjøres.

Etterforsker Trump

Statsadvokaten i New York, Cyrus Vance undersøker om Trump brøt loven om valgkampfinansiering ved å betale en pornoskuespiller og en tidligere Playboy-modell for å holde munn om forholdet til ham under valgkampen.

Trump hadde tapt i alle lavere rettsinstanser, men hadde anket helt til Høyesterett.

Etter avgjørelsen i Høyesterett sendte Vance ut en pressemelding der han roste kjennelsen.

– Dette er en stor seier for vårt lands justisvesen og for det grunnleggende prinsippet om at ingen – heller ikke presidenten, står over loven, skrev Vance.

Slipper å utlevere til Kongressen

President Donald Trump slipper inntil videre å sende opplysninger om sin økonomi til Kongressen. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

I en annen kjennelse vedtok Høyesterett at presidenten ikke må utlevere opplysninger om sin økonomi til komiteer i Kongressen som etterforsker ham.

Også denne kjennelsen ble gjort med sju mot to stemmer.

Flere komiteer i Representantenes hus som gransker presidenten, Trump-organisasjonen og hans familie hadde krevd å få tilgang til opplysningene om hans finanser.

Høyesterett sendte saken tilbake til lavere rettsinstanser og dermed slipper Trump å gi demokratene i Kongressen informasjonen nå.

Etter kjennelsene i Høyesterett skrev president Trump på Twitter at saken er en politisk etterforskning.