Trump lover rask normalisering

Under sin daglige pressekonferanse mandag sa Trump at han så fram til å lette på restriksjonene som har ført til en dramatisk nedstengning av store deler av den amerikanske økonomien.

– Amerika vil snart igjen være åpent for forretninger, sa Trump og la til at økonomien vil være tilbake i normalt gjenge raskere enn «tre til fire måneder».

En tom vogn på New Yorks metro 23. mars vitner om unntakstilstanden i landet. Foto: Angela Weiss / AFP

– Jeg tenker ikke på måneder, sa presidenten, og sa at «landet vårt ble ikke bygget for å stenges ned».

Kan bli færre restriksjoner om en uke

Presidenten antydet at han vil lette på de innførte restriksjonene om redusert sosial kontakt når den opprinnelige perioden på 15 dager løper ut. Det skjer mandag neste uke.

Dette vil i så fall være i strid med rådene fra flere helsetopper i USA, og samtidig med at millionbyen New York opplever en alarmerende stigning i antall smittetilfeller. Ordfører Bill de Blasio har sagt at byen kan mangle medisinsk utstyr om en uke.

– Vi kan ikke la kuren bli verre enn problemet selv, skrev Trump i en ofte sitert tweet i går.

Den blir tolket som et varsel om at presidenten vurderer å prioritere økonomiske hensyn foran helse når han skal avgjøre hvilke av restriksjonene som videreføres.

Flyselskapene innstiller

Tirsdag skriver også avisen Wall Street Journal at de største flyselskapene i USA legger planer for å frivillig innstille nesten all innenriks flytrafikk.

Flytrafikken er allerede nå redusert med 80 prosent, sammenliknet med samme tid i fjor. 80 millioner amerikanere er omfattet av lokale portforbud, og det er svært få internasjonale avganger fra USA:

Ytterligere kutt kan bli innført rett og slett fordi færre reiser, og fordi mange av landets flygeledere er rammet av koronasmitte.

Flyfabrikken Boeing stenger produksjonen fra i morgen, 25. mars, ved fabrikken i Renton i delstaten Washington. Washington er en av de hardest rammede delstatene i USA. Bildet av ansatte som forlater fabrikkområdet er fra 23. mars. Foto: Elaine Thompson / AP

Arbeidsløsheten vil øke

President Trump har ofte vist til rekordlav arbeidsløshet som et bevis på at den økonomiske politikken han fører er riktig.

Nå frykter analytikere at over USA vil oppleve en arbeidsløshet på over 10 prosent. Investeringsbanken Morgan Stanley mener den kan nærme seg 13 prosent i løpet av mai-juni.

Banken ser for seg at økonomien vil krympe med 30 prosent i samme periode.

Amerikanere i kø for å søke om arbeidsløshetstrygd i turistbyen Las Vegas 17. mars. Foto: John Locher / AP

Nærmere enighet om krisepakke

De folkevalgte i Kongressen nærmer seg nå en enighet om en krisepakke på nær 2000 milliarder dollar, skriver The Washington Post i dag.

Hektisk møtevirksomhet i Senatet i går og i natt. Finansminister Steven Mnuchin har hatt en rekke møter med begge partilederne for å komme fram til et kompromiss. Foto: Andrew Harnik / AP

– Vi ser fram til å ha en avtale i morgen, sa finansminister Steven Mnuchin etter et møte med demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer like før midnatt, amerikansk tid.

Schumer bekreftet at han regner med å kunne stemme over avtalen i Senatet allerede i kveld. En avstemning ga ingen avklaring.

Bevilgningen skal både gi støtte til selskaper som risikerer å gå over ende som følge av pandemien og utbetalinger til folk som blir stående uten arbeid. Men republikanerne og demokratene var i utgangspunktet sterkt uenige om profilen på redningspakken.

Demokratene frykter at hundrevis av milliarder dollar vil bli pumpet inn i amerikanske selskaper uten krav om pengene brukes til å beholde de ansatte. De krever at det føres tilsyn med hvordan pengene blir brukt.

– Jeg vil føre tilsyn, sa president Trump i går kveld.

Antall døde vokser raskt

Imens fortsetter koronaviruset å spre seg i USA.

Til nå er det registrert 586 døde og 46.438 smittede. Men som i de fleste andre land, regner myndighetene med store mørketall når det gjelder antall smittede.

Ni amerikanske delstater har bedt alle om å holde seg hjemme og minst fire andre har lagt ned forbud for alle mot å gå på jobb med mindre det dreier seg virksomhet av kritisk nødvendighet for samfunnet.