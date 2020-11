– Selvsagt vil jeg det. Men det vet dere, svarte Trump da journalister torsdag spurte om han vil forlate Det hvite hus hvis valgdelegatene bekrefter Bidens seier, skriver AP.

Men den amerikanske presidenten, som svarte på spørsmål fra journalister for første gang siden valgdagen 3. november, hevdet også at «mange ting kom å skje» frem til den offisielle utnevnelsen. Ting som kan endre resultatet.

– Det er fortsatt lenge igjen, sa Trump.

Det er de 538 valgdelegatene fra landets 50 delstater som foretar den offisielle utnevnelsen av USAs neste president 14. desember. Tall som foreligger så langt, viser at Biden har sikret seg 306 delegater. Det trengs 270 for å vinne. Trump har 232 delegater.

– Feil å utnevne Biden

Dersom ingenting skjer, og valgmennene utnevner Biden, så vil det være en tabbe, mener presidenten.

– Hvis de gjør det, så gjør de en feil, sa Trump også, som la til at det kommer til å bli svært vanskelig å innrømme nederlag.

– Det blir vanskelig, for vi vet det har vært omfattende valgjuks, sa han.

Så langt har ikke presidenten og hans team lagt frem håndfaste bevis for deres gjentatte påstander om at valget skal ha vært preget av fusk.

Da en reporter brøt inn mens trump snakket om valgjuks, ble presidenten tydelig irritert.

– Ikke snakk sånn til meg. Du er bare en lettvekter. Jeg er USAs president, aldri snakk sånn til USAs president, sa Trump.

Trump fikk også spørsmål om han kom til å være til stede under innsettelsen av Biden som president. Han svarte at han visste svaret, men ikke ville dele det ennå.

– Ikke la ham få æren for vaksinen

Ifølge AP var det også tegn under pressekonferanse til at Trump har begynt å avfinne seg med at presidentvalget er tapt.

På et tidspunkt ba han journalistene om å ikke la Biden få æren for koronavaksinene som er på trappene.

– Ikke la ham få ta æren for vaksinene. Vaksinene var meg, og jeg presset folk hardere enn de noensinne har blitt presset før, sa Trump.

Trump varslet også at han 5. desember drar til Georgia for å drive valgkamp for to republikanske kandidater som kjemper i omkamp om to senatsplasser.

Utfallet i dette omvalget, som holdes 5. januar, blir avgjørende for om Republikanerne eller Demokratene får kontroll over Senatet.

Trump møtte journalister torsdag etter at han hadde snakket med militærledere i utlandet i anledning høsttakkefesten. Foto: Patrick Semansky / AP

Ikke begeistret for overgangsprosess

Tidligere denne uke ga Trump grønt lys til å starte overgangsprosessen til Joe Bidens administrasjon.

Den påtroppende presidenten får tilgang til offentlige midler og kontorer.

Biden-staben vil også får mulighet til å koordinere maktovertakelsen med den sittende administrasjonen og landets myndigheter.

Men Trump er ikke særlig begeistret for at Biden har satt i gang dette arbeidet.

– Jeg syns ikke det er riktig at han forsøker å sette sammen en regjering nå, sa Trump torsdag.