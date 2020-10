Trump-lege skrøt av Remdesivir til NRK i mars

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Brian Garibaldi er ekspert på lungesykdommer og medisinsk sjef ved spesialavdelingen på anerkjente John Hopkins-sykehuset i Baltimore i Maryland.

Han er en av legene som nå behandler USAs president Donald Trump for koronasykdom ved militærsykehuset Walter Reed.

Jobbet med å tilby Remdesivir til flere

I mars fortalte Garibaldi til NRK at han jobber i et nettverk som forsøker å tilby medisinen Remdesivir til flere pasienter i USA.

Nå, seks måneder senere, behandler han ingen ringere enn USAs president med nettopp Remdesivir, etter at Trump torsdag testet positivt for koronasykdom.

Under pressekonferansen lørdag, hvor legene informerte om presidentens helsetilstand, uttalte Garibaldi seg om behandlingen:

– Trump har fått antistoffbehandling mot koronavirus og første dose av Remdesivir. Planen er å ha presidenten på en femdagerskur med medisinen. Trump er ved godt mot, sa Garibaldi.

TRUMPS LEGETEAM: Doktor Brian Garibaldi var blant legene som informerte om behandlingen av Trump under en pressekonferanse lørdag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Medisinen er ikke godkjent for bruk ennå. Den er derimot godkjent for testing, og har vært brukt på pasienter i både Europa og USA.

– Ett av legemidlene vi har mest tro på

Da NRK traff lungeeksperten Garibaldi i mars, fortalte han at Remdesivir viste gode resultater:

– Det ser ut til å være et sikkert medikament og et av de mest oppløftende medikamentene som vi håper vil ha noe effekt mot koronaviruset, sa Garibaldi til NRK den gang.

I utgangspunktet ble Remdesivir testet ut i forbindelse med behandlingen av ebolasyke, men viste seg å ha liten effekt for dem.

– Men det var få bivirkninger. Så det ser ut til å være et sikkert legemiddel å bruke, og det er et av de vi har mest tro på og som vi håper kan gi noe effekt mot dette koronaviruset, sa Garibaldi.

– Men dette er en studie. Vi vet ikke om dette vil fungere. Vi er håpefulle om at det kanskje vil det, men dette er ikke standard behandling. Dette er ikke noe alle pasienter bør få før vi får data om det er effektivt eller ikke, sa Garibaldi til NRK i mars.

Koronasyke Donald Trump sier i en videohilsen fra sykehuset at han ikke følte seg så bra, men at han føler seg mye bedre nå. Han sier også at de neste dagene blir den virkelige testen: