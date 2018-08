Trump langar ut mot Google, Facebook og Twitter

Den ivrige Twitter-brukaren tvitra tidlegare i dag om at dei tre teknologiselskapa bevegar seg i eit farleg farvatn, og at dei ikkje kan behandle store delar av innbyggjarane på denne måten.

Den amerikanske presidenten legg til at han har teke imot fleire hundre tusen klagar på at dei tre selskapa held tilbake konservative røyster, og at dei held skjult informasjon om gode nyheiter.

Han skuldar selskapa for å ha rigga søkjemotorane sine slik at konservative meiningar ikkje slepp til på same måten som venstreorienterte.

Google avviser kritikken.

– Kvart år innfører vi fleire hundre forbetringar på algoritmane våre for å sikre at innhaldet skal vere i tråd med det brukarane ynskjer. Søk blir ikkje brukt for å skape ein politisk agenda, og vi skeivfordelar ikkje resultata i retning av ein politisk ideologi, skriv ein talsmann for selskapet i ein e-post.

Larry Kudrow, økonomiske rådgjevar til Trump, sa utanfor Det kvite hus i dag at Trump-administrasjon vil vurdere om dei skal gå inn og regulere søkjemotoren til Google.

– Vi kjem til å sjå på dette. Vi skal halde dykk orienterte, sa han ifølgje Washington Post.

Tidlegare har Donald Trump retta liknande kritikk mot amerikanske nyheitsmedium, som han meiner er venstreorienterte og berre ute etter å finne negative vinklingar om presidenten og administrasjonen hans. Det er stort sett berre Fox News som finn nåde hos Trump.

– Kjem for dårleg ut

Han meiner at CNN, som presidenten har eit svært anstrengt forhold til, kjem altfor godt ut på søkemotoren i forhold til Fox News.

Og det var nettopp to kommentatorar i Fox News som truleg sette Trump på ideen til å lange ut mot Internett-gigantane. Lynn Hardaway og Rochelle Richardson, populært kalla Diamond og Silk, har lenge klaga på at videoane deira ikkje kjem høgt nok opp på søkemotoren til Google.

Lynn Hardaway oppmoda Trump-administrasjonen til å granske måten Internett-giganten driv søkemotoren sin.

Facebook og Twitter har førebels ikkje kommentert kritikken frå Trump.