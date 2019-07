På USAs nasjonaldag i dag holder Trump en tale foran Lincoln-monumentet i Washington. Med det bryter han en langvarig tradisjon om at presidenten holder en lav profil under 4. juli-feiringen.

I luften over vil F/A-18-kampfly fra oppvisningsskvadronen Blue Angels – de blå englene – drive akrobatikk.

Trump har også bedt om at flyene som brukes som Air Force One, to ombygde jumbojeter, flyr over hovedstaden. Det er også ventet at presidenthelikoptrene og toppmoderne F-22- og F-35-kampfly deltar, i tillegg til et stealthbombefly av typen B-2.

Flere stridsvogner og andre panserkjøretøy står på utstilling i området.

BLÅ ENGLER: Blue Angels er den amerikanske marinens flyoppvisningsskvadron. Foto: Ben Margot / AP

«Bananrepublikk»

På lederplass skriver The Washington Post at planene «bare blir verre og verre» jo flere detaljer som blir kjent.

«Spørsmålet om prisen blekner sammenlignet med budskapet det vil sende med en grell oppvisning med militært utstyr som minner mer om en bananrepublikk enn om verdens eldste demokrati», skriver avisen.

Trump har også tidligere fått kritikk for det kritikerne mener er hans bruk av USAs militære som rekvisitter under politiske markeringer.

RIGGER: Tribunene er på plass foran Lincoln-monumentet i Washington. Her vil Trump holde en tale torsdag. Foto: Saul Loeb / AFP

Billetter til politiske allierte

Det republikanske partiet og folk i Trump-regjeringen har delt ut billetter til folk som har gitt penger til Republikanerne, skriver Huffpost. Det har ført til skarpe beskyldninger om politisering av arrangementet, blant annet fra pensjonerte generaler.

Trump har også bedt om at forsvarssjefen og sjefene for de ulike våpengrenen står ved siden av ham når flyene passerer på himmelen over dem, ifølge The New York Times' kilder.

Flere av dem vil ikke delta fordi de hadde planer utenfor Washington eller var på ferie, ifølge CNN.

Stridsvognforvirring

Trump ønsket egentlig at panservognene skulle rulle gjennom gatene sammen med resten av paraden. Det ble ikke noe av fordi lokalmyndighetene i Washington frykter at vognene, som veier opp mot 70 tonn, ville ødelegge veiene i hovedstaden.

To Abrams-stridsvogner og flere andre militære kjøretøy ble fotografert da de ankom Washington. Foto: Mark Wilson / AFP

– Vi må være forsiktige med stridsvognene fordi veiene ikke alltid tåler så tunge kjøretøy. Så vi må sette dem noen steder, men vi har splitter nye Sherman-stridsvogner og Abrams-stridsvogner, sa Trump mandag.

Den uttalelsen vakte en del oppsikt fordi M4 Sherman-stridsvognene ble tatt ut av tjeneste i USA i 1957. Derfor er det lite sannsynlig at det vil dukke opp noen splitter nye eksemplarer under Trumps oppvisning.

M1 Abrams er USAs eneste aktive stridsvogn for øyeblikket, og vil stå på utstilling på uavhengighetsdagen.

En mulig forklaring er et presidenten blandet sammen navn på panservogner oppkalt etter kjente generaler, og at han egentlig tenkte på stormpanservognen Bradley. Den vil bli å se i Washington torsdag.

IKKE SPLITTER NY: Den siste M4 Sherman-stridsvognen ble bygget i 1945. De var flittig brukt under andre verdenskrig og under Korea-krigen, men ble tatt ut av tjeneste i 1957. Her står et eksemplar på utstilling ved en tidligere anledning. Foto: Alain Jocard / AFP

Dyr oppvisning

Det er ikke kommet noe anslag på hvor mye militæroppvisningen vil koste, men det er snakk om flerfoldige millioner kroner for å flytte stridsvogner og få de mange flyene i luften.

Trump har lenge ønsket seg en militæroppvisning, skriver nyhetsbyrået AP. I 2017 ble han svært imponert da han deltok på en militærparade på Bastilledagen i Paris.

IMPONERT: Donald Trump var æresgjest på markeringen av Frankrikes nasjonaldag i 2017. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

I fjor hadde Trump planlagt en stor militærparade i Washington skodd over samme lest som den i Frankrike. Arrangementet ble imidlertid avlyst da det ble kjent at det ville koste minst 92 millioner dollar, som tilsvarer omtrent 800 millioner kroner etter dagens kurs.

Feiringen torsdag blir trolig langt billigere enn det, men fortsatt kostbar.