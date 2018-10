Trump kritiserer den raske fordømmelsen av Saudi-Arabia

Absurd dyrt for fattige å spise seg mette

Tenk deg at du må betale 3775 kroner for et måltid. Det er hverdagen for folk i Sør-Sudan, og en rekke andre fattige og krigsherjede land. Det viser en ny undersøkelse som sammenligner lønnsnivå med matvarepriser. FN kaller situasjonen en moralsk skandale.