Avisa bygger dette på intervjuer med folk som var involvert i utbetalingene, og på rettsdokumenter og på forretningsavtaler.

Det er den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal og tidligere pornoskuespiller, Stephanie Clifford, også kjent som Stormy Daniels, som skal ha fått penger for å la være å fortelle om sine angivelige affærene med Trump.

Wall Street Journal har intervjuet mer enn 30 personer som enten har vært direkte involvert i utbetalingene, eller som har blitt brifet om dem. Avisa har også gransket juridiske avtaler og rettsdokumenter.

Konklusjonen er at Donald Trump må ha kjent til utbetalingene, steg for steg.

Tidligere har Rudy Giuliani, Trumps nåværende advokat, sagt at Trump bare visste om avtalene i hovedtrekk.

Donald Trumps personlige advokat Michael Cohen står bak Trump under et valgkampmøte i 21.9. 2016 Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

I strid med valgkampreglene

Presidenten har på sin side nektet for å ha hatt noen affærer med de to kvinnene. Men Trump har vedgått at han har refundert utgifter til sin personlige advokat, Michael Cohen.

130.000 dollar ble betalt av Cohen til Stephanie Clifford. Utbetalingene kan ha vært i strid med reglene for finansiering av presidentvalgkamper.

Utkastet til tiltalebeslutning mot Cohen kaster også mer lys over Trumps rolle, ifølge CNN.

LES MER: Cohen har tilstått at han har brutt valgkamploven, i en avtale han har inngått med påtalemyndigheten.

Nye detaljer

Trump og Cohen skal, i følge Wall Street Journal, ha samarbeidet tett med selskapet American Media for å kjøpe opp de eksklusive rettighetene til Karen McDougals historie om et angivelige forhold til Trump. Dette medieselskapet eier flere tabloidaviser.

Hensikten med oppkjøpet var å forhindre at hennes historie skulle bli offentliggjort.

Karen McDougal fotografert på et Playboy arrangement i Miami Bach 5. februar 2010. Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS / AFP

American Media kjøpte McDougals historie for 150.000 dollar i august 2016. Men for å unngå at avtalen skulle være i strid med valgkampreglene, inkluderte den også andre bidrag til selskapets aviser, blant annet å være modell for to forsider og en spalte om helse- og treningstips.

Ifølge Wall Street Journal ble disse transaksjonene kjent for påtalemyndigheten gjennom dokumenter funnet under en ransaking av Cohens kontorer tidligere i år.

Måtte betale direkte til Clifford

Da Stephanie Clifford begynte å fortelle om sin affære med Trump, skal Trumps advokat ha tatt kontakt med American Media på nytt, for å få til en lignende avtale. Dette er også omtalt i nettavisa Fortune.

Men lederen for selskapet, David Pecker, nektet å betale penger til en pornostjerne. Det tvang Cohen og Trump til å håndtere «hysj-pengene» selv.

Cohen måtte ta 130.000 dollar av egen lomme for å betale Clifford, for å unngå å involvere Trump. Ifølge Wall Street Journal fikk Cohen pengene sine tilbake fra Trump, men de ble skjult som månedlig utbetaling av ekstra advokatsalær.

LES MER: Cohen har opphevet avtalen om fortrolighet som han inngikk med Stephanie Clifford.

Nekter å uttale seg

President Donald Trumps nåværende advokater nekter å uttale seg om saken.

Stephanie Cliffords advokat, Michael Avenatti, sier til CNN at opplysningene gir hans klient oppreisning:

– I åtte måneder har vi kjempet mot Trump og de løgnene han har fortalt om min klient. Vi hadde rett, presidenten bør bli tiltalt, sier Avanatti.

Stephanie Clifford vant ikke fram med krav om erstatning for ærekrenkelser fra Trump.