Trump kan snu om migrantamnesti

Kritikken har haglet mot USAs president Donald Trump etter at det ble kjent at han vil gjøre slutt på amnestiet til 800.000 barn og unge som har kommet inn i USA på ulovlig vis.

Nå ser det ut som Trump kan snu i saken. For natt til onsdag norsk tid tvitret Trump at han vil se på migrantamnestiet igjen, hvis Kongressen ikke blir enige om en lov:

– Kongressen har nå seks måneder på å legalisere DACA (noe Obama-administrasjonen ikke klarte). Hvis de ikke klarer det, så vil jeg revurdere saken.

Massiv kritikk

Motstand mot innvandring var en av grunnene til at Trump vant valget, og i valgkampen lovet han å avvikle DACA. Trump gjorde som han lovet. Men nå har presidenten altså varslet at han kan gjøre retrett i saken etter hard kritikk fra en rekke hold.

Det var demonstrasjoner utenfor Det hvite hus, Trump Tower i New York og boligen til Trumps datter Ivanka Trump etter at det ble kjent at Trump beordret gjennom en presidentordre å avvikle amnestiet.

DACA står for «Deferred Action for Childhood Arrivals». Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter.

Ordningen har beskyttet nesten 800.000 unge immigranter fra å bli deportert fra landet.

DEMONSTRASJONER: Flere hundre såkalte «dreamers» protesterte mot avviklingen av DACA-programmet utenfor Det hvite hus tirsdag. Foto: Lars Os / NRK

Klandret Obama

Like etter at nyheten ble kjent tirsdag formiddag lokal tid, uttalte Trump at politiet ikke vil prioritere å sende ut dem som har nytt godt av amnestiet, hvis de ikke er kriminelle.

Samtidig beskyldte han tidligere president Barack Obama for å ha gått bak ryggen på Kongressen da han innførte amnestiet i 2012.

Han sa også at avgjørelsen er en konsekvens av at det viktigste er å skaffe flere jobber med bedre lønn og trygghet for amerikanske arbeidere og deres familier.

– Ondskapsfullt av Trump

Obama på sin side fordømmer Trumps beslutning om å avvikle programmet.

– Å målrettet ramme disse unge menneskene er galt – fordi de har ikke gjort noe galt, skriver USAs forrige president på sin Facebook-side.

– Det er å påføre seg selv nederlag, for disse (menneskene) ønsker å starte nye bedrifter, bemanne våre laboratorier, tjenestegjøre i vårt forsvar og på mange andre måter bidra til landet vi elsker. Det er ondskapsfullt, skrev Obama.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg kalte avgjørelsen «en trist dag for vårt land», og la til at det er «grusomt å tilby unge den amerikanske drømmen, oppfordre dem til å stole på vår regjering og så straffe dem for det».