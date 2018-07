Trump kan i dag forandre USA for lang tid

Retten til fri abort er det sosiale spørsmålet som i størst grad fortsatt splitter det amerikanske folket.

I 1973 avgjorde høyesterett at en kvinne burde ha rett til å avslutte et svangerskap. Landets øverste dommere argumenterte med at det 14. tillegget i den amerikanske grunnloven, som handler om borgeres rett til privatliv og likebehandling for loven, også gjelder en kvinnes rett til å bestemme over egen kropp.

Den gangen falt avgjørelsen med det solide flertallet 7-2, men berømte «Roe mot Wade» er blitt debattert siden. Det er blitt den viktigste mobiliseringsfaktoren på den kristne høyresiden i amerikansk politikk.

Abort i USA Foto: ILANA PANICH-LINSMAN / Reuters Ekspandér faktaboks * Retten til selvbestemt abort ble gjort lovlig i USA gjennom den såkalte «Roe vs. Wade»-saken i 1973 * I 1992 opprettholdt høysterett retten til abort i saken «Planned Parenthood vs. Casey». Men denne gang fikk delstatene rett til å innføre restriksjoner på abort, så lenge de ikke utgjorde en 'urettmessig byrde' for kvinnene * I 2014 betalte 53 prosent av alle abortpasienter for aborten av egen lomme, ifølge Guttmacher Institute * Undersøkelser fra Pew Research Center viser at 56 prosent av voksne amerikanere mener abort burde være lov i alle eller de fleste tilfeller * 41 prosent av amerikanerne mener abort burde være forbudt i alle eller nesten alle tilfeller, ifølge samme undersøkelse * 28 amerikanske delstater har den siste tida innført lover som sier kvinner må vente mellom 1-3 dager før de kan få abort Kilder: Guttmacher Institute og Pew Research

Kan vippe høyesterett til høyre

I dag kan president Trump utnevne en ny høyesterettsdommer som for første gang på flere tiår, kan gjøre det mulig å få vedtatt innskrenkninger i denne abortloven.

Årsaken er at Anthony Kennedy, dommeren vedkommende skal erstatte, har vært «på vippen» i høyesterett de siste årene.

HISTORISK: «Roe mot Wade» er en domsavsigelse fra USAs høyesterett 22. januar 1973, som i praksis legaliserte abort i USA. En angivelig voldtatt kvinne, Jane Roe, gikk til rettssak i delstaten fordi hun var nektet abort. Delstatsdommer var Henry Wade, og tapte sin første sak da den ble anket. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Da de ni dommerne avgjorde at homofile og lesbiske i hele USA skulle få gifte seg i 2015, var det Kennedys stemme som avgjorde.

I dag vil Trump høyst sannsynlig nominere en dommer som er langt mer konservativ enn Kennedy, og dermed bevege USAs tredje statsmakt mot høyre – kanskje i flere tiår framover.

Bedre for kristne enn Bush

President Trump fikk stemmene til mange kristne høyrevelgere i nominasjonskampen i 2016, til tross for at han er gift for tredje gang og er blitt anklaget for overgrep av mange kvinner.

– Han vil virkelig kjempe mot marginaliseringen av kristne i USA, sa den innflytelsesrike baptistpastoren Robert Jeffres i Dallas, da jeg spurte ham hvorfor han gikk inn for Trump og ikke den mer religiøse Ted Cruz fra hans egen delstat.

Jeffres hadde helt rett.

Trump har så langt gitt kristne amerikanere mer gjennomslag enn hans langt mer religiøse republikanske forgjenger George W. Bush gjorde.

Konservative Mike Pence ble valgt til visepresident, og Trumps utdanningsminister Betsy DeVos har vært aktivist for kristne privatskoler i flere tiår. Trump har også bestemt at USAs ambassade skal flyttes til Jerusalem, noe mange kristne aktivister er for.

Lagde dommerliste

Men det er én ting som betyr mer enn alt annet for denne velgergruppen i USA - og det er hvem som sitter i høyesterett.

Allerede i 2016 fikk Donald Trump utarbeidet en liste over 25 dommer han ville velge fra, dersom det ble ledige seter i høyesterett.

I dag vil han velge én av fire finalister han har plukket ut fra denne lista.

Alle fire vil, i likhet med Neil Gorsuch som han utnevnte i fjor, være solide konservative.

Her er Trumps fire dommerfinalister Ekspandér faktaboks Amy Coney Barrett (46) Dommer i en føderal domstol i Indiana - en jobb Trump utnevnte henne til

Jobbet for høyesterettsdommer Anthony Scalia som døde i fjor

Medlem av Karismatisk katolsk kirkesamfunn

En favoritt blant kristne konservative lobbygrupper Brett Kavanaugh (53) Dommer i den føderale ankedomstolen i Washington DC

Jobbet som juridisk rådgiver for president Bush

Jobbet tidligere for Anthony Kennedy

Kjent som en konservativ og sterk støttespiller av presidentens makt i det amerikanske politiske systemet Thomas Hardiman (51) Dommer i den føderale ankedomstolen i Philadelphia

Har markert seg som en sterk forsvarer av retten til å bære våpen. Ikke bare hjemme, men også i offentligheten

Skal ha vært andrevalget for Trump da Neil Gorsuch ble høyesterettsdommer Raymond Kettleledge (52) Dommer I den føderale ankedomstolen i Michigan

Sterk tilhenger av retten til å bære våpen

Hvorfor er høyesterettsdommeren viktig?

Oppgaven til høyesterett i det amerikanske politiske systemet, er å avgjøre om moderne politiske debatter strider mot grunnloven.

Det er mulig å tolke USAs grunnlov på ulike måter.

UTNEVNT I FJOR: Neil Gorsuch ble i fjor utnevnt til høyesterettsdommer i USA. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Abortloven er et godt eksempel på det. Opp gjennom årene har både høyesterett og lavere domstoler brukt ulike paragrafer i grunnloven i sin tolkning av hvorvidt det er grunnlovsstridig å avslutte et svangerskap eller ikke.

Etter at Neil Gorsuch ble høyesterettsdommer, har vi allerede sett domstolen fatte avgjørelser som har hjulpet Trump.

Den tredje versjonen av innreiseforbudet for folk fra muslimske land ble opprettholdt, og flere fagforeninger i USA har også de siste ukene fått dommer mot seg.

Bør bli godkjent, men abort kan avgjøre

Senatet må godkjenne den dommeren Trump i dag nominerer.

Etter at avstemningsreglene ble endret, trengs bare et simpelt flertall for å få til dette, og republikanerne har i dag 51 senatorer mot demokratenes 49.

Dermed bør det vært en smal sak for Trump å få en kandidat godkjent i god tid før valget i november.

Republikanernes to mest liberale senatorer, Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska, har imidlertid sagt at de ønsker å stille kandidaten Trump nominerer spørsmål om abortsaken. De vil også ta opp at de ikke kan stemme for en dommer som sier at han eller hun ønsker å fjerne abortloven.

En seier kan svekke republikanerne

Debatten om de store verdispørsmålene i det amerikanske samfunnet er svært politisert.

Abortsaken har helt siden «Roe mot Wade» vært den viktigste mobiliseringssaken på den kristne høyresiden. Dersom høyesterett nå får et flertall som gjør det mulig å innskrenke kvinners rettighet til å avbryte svangerskap, er det noen som mener at det kan svekke høyresiden i amerikansk politikk på sikt.

I stedet kan det bli en mobiliseringsfaktor på venstresiden.

Og også på den måten kan høyesterettsutnevnelsen i dag gjøre store endringer i amerikansk politikk