Trump kan bryte årelang portrett-tradisjon

Invitasjonen dukker normalt opp innen den første presidentperioden.

Da skriver det sittende presidentparet til paret som bodde der før dem. De ønskes velkommen tilbake til Det hvite hus.

Kunstneren er i havn. De to portrettene er klare.

Spent vender det tidligere presidentparet tilbake for å avduke resultatet. Malerier som er med på å fortelle historien om USAs demokrati.

Ett av presidenten og ett av førstedamen.

Barack og Michelle Obama sammen med døtrene Malia og Sasha i Det hvite hus i september 2009. Familien bodde åtte år i Det hvite hus, men de tradisjonelle portrettene lar vente på seg. Foto: ANNIE LEIBOVITZ / AFP

President Donald Trumps første presidentperiode nærmer seg slutten. Få tror nå at det tidligere presidentparet, Barack og Michelle Obama, vil få noen invitasjon, skriver NBC News

Trump virker snarere opptatt med å rette skytset mot Barack Obama.

Stikkordet er «Obamagate». Trump har tatt til orde for å granske Obama, men USAs justisminister William Barr har avvist dette.

President Barack Obama, tidligere president George W. Bush, Laura Bush og daværende førstedame Michelle Obama 31. mai 2012 da portrettene av ekteparet Bush ble avduket. Foto: Charles Dharapak / Ap

Tradisjonell seremoni

Den tradisjonelle seremonien er normalt en gledens dag. En av tre tradisjonelle arrangementer som fører tidligere presidenter og deres førstedamer sammen.

Da Michelle og Barack Obama inviterte det tidligere presidentparet Laura og George W. Bush til Det hvite hus i 2012, var lite overlatt til tilfeldighetene.

Det forteller Kate Andersen Brower til CNN. Hun har skrevet boken «Team of Five: The Presidents Club in the Age of Trump».

Tidligere president Bill Clinton og Hillary Rodham Clinton under seremonien i Det hvite hus 14. juni 2004. Foto: RON EDMONDS / Ap

Enestående i moderne historie

I boken beskriver hun hvordan førstedame Michelle Obama var opptatt av detaljene. Hun ønsket at de skulle føle seg velkommen. Hjemme.

«Det var første gang de var tilbake i huset der de hadde bodd i åtte år. Staben hadde, på oppfordring fra Michelle Obama, dekket et langbord i det elegante Red Room for hele familien Bush. 14 familiemedlemmer spiste sammen og ble servert av de samme butlerne som hadde stelt for dem i flere år i residensen», skriver Brower i boken.

Lite tyder på at Melania Trump er opptatt med tilsvarende forberedelser.

– Dette nivået av fiendskap mellom en sittende president og hans forgjengere er enestående i moderne historie, sier Kate Andersen Brower til CNN.

Forholdet mellom de to foregående presidentparene er varm. Her klemmer Michelle Obama tidligere president George W. Bush under et arrangement i Washington, D.C. i september 2016. Foto: Pablo Martinez Monsivais / Ap

Kaller Trumps koronahåndtering «kaotisk katastrofe»

På søndag gikk Obama kraftig ut mot USAs håndtering av koronapandemien.

Det skjedde under en to timer lang direktesending for studenter på sosiale medier.

Obama mener pandemien har vist at mange statsansatte ikke vet hva de gjør.

– Mange av dem later ikke engang som de har ansvaret, sa Obama, uten å nevne navn på hvem han mener ikke gjør jobben sin.

God stemning i Det hvite hus 17. juli 1995, da president Bill Clinton og førstedame Hillary Rodham Clinton inviterte tidligere president George H.W. Bush og Barbara Bush for å avduke deres portretter. Foto: Wilfredo Lee

Men i et møte med sin egen administrasjon har Obama kalt Trumps håndtering av krisen for en «kaotisk katastrofe».

Obamas tale til studentene er en av få offentlige opptredener under pandemien.

Overfor studentene lovet Obama å «bruke så mye tid som mulig på å drive valgkamp så hardt jeg kan» for Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Portrettseremonien er en årelang tradisjon i Det hvite hus. Her tar tidligere president Ronald Reagan og hans kone Nancy en titt på portrettet sammen med president George H.W. Bush og Barbara Bush 15. november 1989. Foto: Barry Thumma / Ap

Møttes sist under bisettelsen av George H.W. Bush

Trump og Obama har kun møtt hverandre en gang siden Trump ble tatt i ed som USAs 45. president. Det skjedde under bisettelsen til tidligere president George H.W. Bush i desember 2018.

Det skal ha vært diskusjoner mellom Det hvite hus og Obamas administrasjon om portrettsermonien, uten at en dato er blitt fastsatt. Det melder CNN.

Det hvite hus og Obamas representanter har foreløpig ikke kommentert saken, melder CNN.