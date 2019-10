Det er en måned siden dramatikken startet.

Da fikk avsløringene av Trump-administrasjonens oppfordring til Ukrainas president om å etterforske Joe Bidens og hans sønn Demokratene til å starte etterforskningen som har som mål å avsette presidenten.

Etterforskningen har økende støtte i befolkningen, viser en fersk meningsmåling fra anerkjente Quinnipiac.

55 prosent av de spurte at de støtter riksrettsetterforskningen mot Trump, mens 43 prosent ikke støtter den.

Det er en oppgang på fire prosentpoeng de siste uka. Blant demokratiske og republikanske velgere er synet på etterforskningen svært ulikt.

Men støtten til etterforskningen er den sterkeste i en måling så langt.

Når velgere blir spurt om de mener Trump faktisk bør bli avsatt etter det han har gjort, sier imidlertid bare 48 prosent ja, mens 46 prosent sier nei.

Republikanere stormet høring

På Capitol Hill intervjuer politikere vitner bak lukkede dører nesten daglig, og onsdag kveld ble en slik høring til en nærmest absurd forestilling.

30 republikanske kongressmedlemmer stormet høringsrommet der viseforsvarsminister Laua Cooper var i ferd med å forklare seg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kongressmedlemmene sa de ville ha åpenhet rundt riksrettsprosessen, som de mener det demokratiske flertallet har kapret.

Men de 30 representantene tilhører andre komiteer enn de tre som driver riksrettsetterforskningen. De har derfor ikke rett til å være til stede i høringene der andre politikere representerer partiet.

For to dager siden oppfordret Trump sine partifeller til å være tøffere og slåss hardere for ham mot demokratene i kongressen.

Trump kaller republikanere «menneskelig avskum»

Noen få republikanere har snudd seg mot Trump. Tydeligst så langt har senator Mitt Romney som var presidentkandidat i 2012 vært.

Onsdag kveld sendte Trump ut denne tweeten der han truet republikanere som ikke står på hans side og sa de er verre og farligere enn demokratene:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hvem han siktet til skriver han ikke noe om i tweeten, men kort tid før var den tidligere republikanske kongressrepresentanten Charlie Dent nokså nådeløs i et intervju med CNN, som Fox News også sendte utdrag av.

– Det er på tide at republikanere begynner å slå tilbake mot Trump og administrasjonen hans. Folk må reise seg og snakke rett til det amerikanske folket og si: Dette er galt, sa Dent.

Senator John Thune fra Sør-Dakota som er republikanernes nestleder i Senatet innrømmet også at bildet som avtegner seg av det som har skjedd i forhold til Ukraina ikke «ser bra ut» for presidenten.

Trumps toppdiplomat knuste sjefen

Thune hadde riksrettshøringen på tirsdag kveld i tankene.

Da fikk politikerne som etterforsker Trump høre et av de mest drepende vitnemålene mot presidenten så langt:

Bill Taylor ble USAs toppdiplomat i Kiev etter at Trump kalte ambassadør Marie Louise Yovanovitch hjem.

Bill Taylor på vei til kongresshøring om Ukraina i går. Trumps fungerende ambassadør kom med avslørende beskrivelser av Trump-administrasjonens krav til Ukrainas president. Foto: TOM BRENNER

Taylor sa at han hadde opplaget en uvanlig bakkanal USAs Ukraina-politikk ledet av Trumps advokat Rudy Giuliani, som ikke er en offisiell del av Trump administrasjonen.

Han sa også at Trump krevde at Ukrainas ferske president Volodymyr Zelenskyj måtte love offentlig at han ville etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter før han kunne få noe av det han krevde fra USA. Økonomiske støtte til forsvar ble holdt tilbake. Det ble også møtet Zelenskyj ønsket seg med Trump i Washington.

I en rekke analyser i amerikanske aviser blir Taylors vitnemål beskrevet som det meste dramatiske som har skjedd i riksrettsetterforskningen så langt.

Nettstedet The Atlantic skriver at det gjør det svært sannsynlig at Representantenes hus vil vedta riksrett mot Trump. Det er imidlertid Senatet, der republikanerne har flertall, som må føre den faktiske riksrettsaken og evt avsette presidenten.