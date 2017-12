Trump kaller den nye skattereformen historisk

Skattereformen innebærer et samlet skattekutt på 1.500 milliarder dollar over en tiårsperiode. Det tilsvarer 12.000 milliarder kroner.

Til sammenligning er hele det norske oljefondet, som er ett av verdens største statseide investeringsfond, på 8.600 milliarder kroner.

– Jobber, jobber, jobber

– Dere har kanskje ikke hørt det før, men vi gjør Amerika stort igjen, sa Trump til stor applaus fra partifellene sine utenfor Det hvite hus onsdag kveld, norsk tid.



Trump takket alle som hadde bidratt til å få igjennom skattereformen.

– Det er alltid moro når vi vinner, sa han.

Presidenten beskriver den nye reformen som historisk og at partiet har brutt alle rekorder når det kommer til skattelette. Ifølge Trump vil en gjennomsnittsfamilie få et skattelette på 2000 dollar årlig.

– Flere selskaper har sagt at de er fornøyde med reformen, uttalte Trump. Han sa videre at flere selskaper nå ville komme tilbake til USA.

– Det betyr flere jobber, jobber, jobber, sa Trump.



Visepresident Mike Pence beskrev skattereformen en stor seier for det amerikanske folket.

Reformen ble vedtatt onsdag morgen med 51 mot 42 stemmer, og dermed stemte alle de tilstedeværende Republikanerne for reformen.

Den republikanske senatoren John McCain stemte ikke over reformen på grunn av sykdom.

Den nye skattereformen har vært en kampsak for Donald Trump og republikanerne, og bare minutter etter at avstemningen skrev presidenten på Twitter at Senatet hadde vedtatt det største skattekuttet i historien.

NY SKATTEREFORM: Skattereformen har vært en kampsak for president Donald Trump. Reformen innebærer et samlet skattekutt på 1.500 milliarder dollar over en periode på ti år. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

– Senatet i USA har nettopp godkjent det største skattekuttet og den største reformloven i historien. Den går til Representantenes hus tidlig i morgen for endelig avstemning. Hvis den blir godkjent, blir det pressekonferanse ved Det hvite hus rundt klokken 13 (lokal tid), skriver Donald Trump på Twitter.

Utenfor Senatet ble nyheten meldt med høylytte protester.

– Drep denne loven, ikke drep oss, skrek flere mennesker som hadde stått opp like før avstemningen i Senatet ble holdt, melder nyhetsbyrået Ap.

Håper på flere jobber

Republikanerne mener at vedtaket blir viktig foran mellomvalget til Kongressen neste år for å vise at de er i stand til å styre landet effektivt når de har både presidenten og flertall i begge Kongressens kamre.

Hittil i år har de knapt fått noe igjennom fordi flertallet er så knapt at det bare skal et par frafall til for at vedtak blir nedstemt. Republikanerne mener at de enorme skattekuttene for næringslivet vil føre til økt vekst som i sin tur vil bidra til flere jobber.