Trump inviterte Netanyahu til Det hvite hus

USAs nye president sier at telefonsamtalen med Netanyahu var «svært hyggelig». Like etter opplyste Netanyahu at han er invitert til Washington i neste måned.

I en uttalelse fra Det hvite hus heter det at de to lederne var enige om at fredsforhandlinger mellom Israel og palestinerne må foregå «direkte».

De to vil dessuten ha nære konsultasjoner om en rekke regionale spørsmål, deriblant «trusselen fra Iran» – noe som etter alt å dømme signaliserer at Trump-administrasjonen vil innta en hardere linje overfor styret i Teheran.

Utsetter annektering

Samme dag besluttet den israelske regjeringen å utsette behandlingen av et svært omstridt forslag om å annektere en stor bosetting på den israelskokkuperte Vestbredden.

Saken skal først behandles etter at Netanyahu og Trump har møtt hverandre ansikt til ansikt. Deretter skal den debatteres på nytt, melder israelsk radio.

Netanyahu sa tidligere søndag at han og Trump har mye å snakke om, blant annet «det israelsk-palestinske forholdet, situasjonen i Syria og trusselen fra Iran».

Deler Vestbredden?

Blir annekteringen av bosettingen Maale Adumim vedtatt, vil det kunne bety en deling mellom den nordlige og sørlige delen av Vestbredden, noe som vil gjøre palestinernes drøm om en reell palestinsk stat enda fjernere.

En slik beslutning vil etter alt å dømme også føre til mange sterke reaksjoner i verdenssamfunnet.

Trump har signalisert en mer tolerant holdning til den israelske bosettingspolitikken, som hans forgjenger Barack Obama og EU er sterkt kritisk til.

Israels nasjonalistiske høyreside har derfor ikke lagt skjul på at de vil presse på for en mer aggressiv linje når det gjelder å innlemme deler av den palestinske Vestbredden i Israel.

Endret spill

Søndag godkjente myndighetene i Jerusalem utvidelser av tre bosettinger i annekterte Øst-Jerusalem. Totalt skal 566 nye boenheter føres opp.

– Spillets regler er endret med Donald Trumps tiltredelse som president. Vi behøver ikke lenger ha våre hender bundet, som under Barack Obamas tid. Nå kan vi bygge ferdig, sier Meir Turgeman, viseborgermester i Jerusalem, som også leder Jerusalems plan- og bygningskomité.

På sin siste pressekonferanse som amerikansk president brukte Obama mye tid på å forsvare beslutningen om ikke å stanse en FN-resolusjon rett før jul. I resolusjonen fordømmer Sikkerhetsrådet bosettingene Israel bygger i de okkuperte palestinske områdene