Trump inspiserte prototypene til muren mot Mexico

Trump var i dag på sitt første besøk til California som sittende president. Under besøket dro han innom San Diego hvor de åtte forslagene til grensemur er plassert, bare noen steinkast unna den mexicanske byen Tijuana.

Prototypene er ni meter høye og bygget av stål og betong. De er en del av anbudskonkurransen for byggingen av muren, så sant Trump får pengene fra Kongressen til å bygge den.

Refset guvernøren

Trump ble møtt av en liten gruppe tilhengere som bar plakater med slagordene «bygg muren, høy og fin» og «deporter ulovlige innvandrere». På den andre siden av grensen hadde en gruppe motstandere samlet seg med en Trump-piñata som de planla å sette fyr på.

– For dem som sier nei til muren: Om dere ikke hadde en mur her, ville dere ikke en gang hatt et land, sa Trump under inspeksjonen.

INGEN MUR Foto: Mandel Ngan / AFP

Han understreket viktigheten av at politiet skal ha mulighet til å overvåke de kriminelle kartellene «en halv meter unna».

– Uten en mur vil det bli et galehus her, advarte Trump som også benyttet anledningen til å kritisere delstatens demokratiske guvernør Jerry Brown.

– Han har gjort en forferdelig jobb med å styre delstaten. Skattene er helt ut å kjøre og kriminelle får lov å ferdes fritt.

Trenger penger

Hver av prototypene som står plassert i Otay Mesa har kostet mer enn 300.000 dollar hver å bygge. Dersom Trump får finansieringen på plass, vil den endelige prislappen for muren langs grensen mellom USA og Mexico beløpe seg til minst 20 milliarder dollar.

Grensen er 3200 kilometer og rundt en tredel har allerede i dag sperringer eller mur av en eller annen variant.

PIÑATA: En gruppe mexicanere demonstrerte på den andre siden av dagens grensemur med en piñata av Donald Trump som de truet med å sette fyr på. Foto: Edgard Garrido / Reuters

Trump har siden valgkampen forlangt at Mexico skal betale for muren, noe mexicanerne har blånektet.

Han er derfor avhengig av at Kongressen gir grønt lys til å igangsette byggingen.