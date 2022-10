Trump i vitneboksen i injuriesak – nektar for valdtekt i prøverom

Trump svarte onsdag på spørsmål under eid i injuriesaka som den tidlegare journalisten E. Jean Carroll har reist mot han.

Ho har skulda Trump for å ha valdteke henne i eit prøverom i ein klesbutikk på Manhattan på 1990-talet, noko Trump nektar for.

I vitneboksen vart Trump spurt ut om valdtektskuldingane av advokatane til Carroll. Han måtte og svare for utsegner han kom med i 2019 då Carroll for første gong fortalte offentleg om saka.

Detaljar om korleis Trumps vitnemål gjekk, er ikkje kjende.

– På vegner av klienten vår E. Jean Carroll er vi nøgd med at vi fekk Donald Trump til å vitne i dag. Vi kan ikkje seie noko meir om saka, seier ein talsperson for advokatfirmaet som representerer henne, Kaplan Hecker & Fink.

Trump avviser skuldingane

Trump har sjølv kalla Carrolls valdtektsskulding «ein bløff og ei løgn».

Advokatane hans har i fleire år jobba for å utsetje vitnemålet hans i injuriesaka, som starta medan han framleis var president.

Førre veke avviste ein føderal dommar Trumps ønske om endå ei utsetjing.

Carroll skal ha blitt spurt ut av Trump sine advokatar sist fredag. Verken hennar advokatar eller Trump sine advokatar har svart på spørsmål frå nyheitsbyrået AP om korleis det gjekk.

Trump nektar for at han nokon gong har treft E. Jean Carroll. Her er ho fotografert i samband med at injuriesaka hennar for første gong var oppe i retten i New York i mars i år. Foto: Seth Wenig / AP

Sivilt søksmål

Alt Trump har sagt under eid kan potensielt bli brukt som bevis i ein mogleg kommande sivil rettssak. Men han er ikkje sikta for noko knytt til Carrolls skuldingar, og straffeforfølging er derfor usannsynleg.

Fristen for å sikte nokon for valdtekt frå 1990-talet er dessutan for lengst gått ut på dato. Liknande fristar gjeld også sivile søksmål knytt til valdtektssaker.

Som følgje av det valde Carroll å saksøkje Trump for injuriar i samband med utsegner han kom med i 2019 då han avviste å ha gjort noko gale.

Ho peikar på at han nektar for å ha gjort noko og at han sette spørsmålsteikn ved truverdet hennar. Ho meiner at det har øydelagt omdømmet hennar.

Trump har nekta for at han nokon gong har møtt Carroll, og har sagt at ho lyg.

Men dei folkevalde i delstaten New York opna nyleg eit vindauge på eitt år slik at offer for seksuelle overgrep kan saksøkje overgriparar i gamle saker.

Carrolls advokat har sagt til domstolen at ho derfor har til hensikt å levere inn eit slikt søksmål mot Trump når dette tidsvindauget blir opna i slutten av november.

– Møttest i varehus

Ifølgje no 78 år gamle Carroll støtte ho på Trump då dei begge handla i luksusvarehuset Bergdorf Goodman på Fifth Avenue, like ved Trump Tower.

På den tida var Carroll TV-vert for rådgivingsprogrammet «Ask E. Jean». Ho har også bakgrunn frå magasinet Elle og frå Playboy.

Ho har sagt at dei to kom i vennskapeleg prat medan ho prøvde å hjelpe han med å finne ei gåve.

Då dei ei lita stund var åleine i eit prøverom, skal Trump ha dratt ned buksene hennar og valdtatt henne, ifølgje Carroll.

E. Jean Carroll, her utanfor ein rettsbygning i New York i 2020, har skulda tidlegare president Donald Trump for valdtekt. Foto: Larry Neumeister / AP

I ein nyleg fråsegn sa 76 år gamle Trump at denne historia er «fullstendig oppdikta».

– Eg kjenner ikkje denne kvinna, eg har inga aning om kven ho er, anna enn at ho ser ut til å ha teke eit bilete av meg for mange år sidan, med ektemannen hennar som handhelsar på meg under ei mottaking på eit velgjerdsarrangement med kjendisar, sa Trump.