Trump i strid med Danmark: – Nå må vi lytte, for interessen for Grønland forsvinner ikke

Nyheten om at USAs president Donald Trump avlyser sitt planlagte besøk til Danmark fordi danskene ikke vil snakke med ham om å selge Grønland, har fylt forsider og nyhetssendinger i dag.

Statsminister Mette Frederiksen sier hun er skuffet over avlysningen. Danske politikere har latterliggjort Trump, mens kommentatorer NRK har snakket med, sier disputten med tydelighet viser at nordområdene er viktig for flere nasjoner.

Andreas Krog, som er redaktør for den danske nettavisen Altinget Arktis, mener saken viser hvor stor betydning Arktis har, og hvor viktig Danmarks posisjon der er.

Andreas Krog. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

– Det er ingen tvil om at USA er interessert i å øke sin tilstedeværelse på Grønland. I dag har de bare Thulebasen, men de kan tenke seg å være mer til stede, på sikt kanskje ha kampfly og den slags, sier Krog til NRK.

Kollegaen hans Paula Larrain, som er journalist og kommentator i Danmarks Radio, er enig.

– Godt at Trump er åpen

– Nå skal vi lytte, for den amerikanske interessen for Grønland forsvinner ikke. Nå blir vi nødt til å snakke om vi skal fordele dagens territorier på en annen måte, sier hun til NRK i København.

Paula Larrain. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Hun tror det nå blir nødvendig at USA, Danmark og andre europeiske allierte snakker sammen om hva man skal gjøre med tanke på Arktis og finne ut hvorfor USA er så interessert i dette området.

Larrain sier hun syns det er godt at den amerikanske presidenten er så åpen om hva han vil.

– Det er deilig at tingene blir sagt helt åpent. Siden Grønland ikke er på dagsorden, er det like greit at han heller kommer en annen gang, sier hun.

Spør seg om man kan stole på USA

Også forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Halvard Leira, mener den dansk-amerikanske disputten viser at USA ønsker en tydelig tilstedeværelse i Arktis.

– Hva kan dette få å si for forholdet mellom Danmark og USA?

– Under normale forutsetninger ville jeg sagt at dette er noe som blåser over, men vi er ikke i normale tider. Donald Trump er ikke en normal amerikansk president, svarer Leira.

Fordi Arktis er viktig for amerikanerne tror Leira at denne krisen er noe som vil gå relativt fort over. Men saken er interessant for Norge, sier han.

– Den illustrerer noe har vært et større problem de siste årene. Nemlig at mange lurer på hvor mye man kan stole på USA under Trump. Og for Norge er alt som har å gjøre med nordområdene viktig.

Overrasket over danskene overraskelse

Leira påpeker at Trumps avlysning av besøket er et klart brudd på diplomatisk etikette, men sier også at han er overrasket over danskenes reaksjon.

Halvard Leira. Foto: NUPI

– Det vi vet om Donald Trump er at han liker dårlig å bli avvist. Han reagerer impulsivt og emosjonelt. Danskene svarte på hans ønske om å kjøpe Grønland ved å si at det var absurd og latterlig, istedenfor å bare si «nei, takk».

Leira sier han tror danskene kunne reagert på en klokere måte, og mener at Trumps måte å håndtere saken på, er gjenkjennelig:

– Dette er en måte å reagere på som vi kjenner igjen fra en del superrike mennesker som er vant til å få det som de vil. Hvis danskene ikke vil snakke med ham om Grønland, sier han da bare «nei vel, da drar jeg og snakker med noen andre».

– Trump har fornærmet danskene

Steffen Gram, som er utenriksreporter i Danmarks Radio, bekrefter overfor NRK at mange dansker føler seg tråkket på tærne i dag.

– Det er ganske uhørt at man uteblir fra et statsbesøk som man selv har bedt om. Spesielt overfor en gammel alliert som har stilt opp mot IS i Syria og Irak, og som har stilt opp til hver eneste aksjon amerikanerne har bedt om. Vi vil simpelthen ikke behandles slik, sier Gram.

Han sier Grønland har vært viktig både for amerikanerne og danskene i årtier.

– Det er en grunnleggende aksept om at USA er Danmarks beskytter og sikkerhetspolitisk alliert i Nato. Men nå vil vi få en debatt om hvorvidt det er klokt av danskene å legge alle eggene «i den amerikanske kurv». Får vi en annen utvikling i Europa? spør den danske kommentatoren.