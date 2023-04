Trump i New York: Ordføreren advarer folk mot å bli voldelige

Journalister, tilskuere og demonstranter fra begge sider står utenfor Trump Tower i New York.

Den tidligere presidenten Donald Trump (76) landet på LaGuardia-flyplassen i New York rett før klokken 21.30 norsk tid.

Rundt 45 minutter senere ankom han Trump Tower.

Utenfor bygningen har noen stilt opp med store bannere.

En av dem, Trump-tilhenger John McGuigan, har reist fra New Jersey for å vise støtte til den tidligere presidenten.

Trump-tilhenger McGuigan har møtt i New York for å vise støtte. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Trump er det beste som har skjedd USA, sier McGuigan til NRK.

– Hva tror du kommer til å skje med ham?

– Jeg tror ikke han kommer til å få noe tid i fengsel, jeg tror de tiltaler ham for å ydmyke ham, sier McGuigan.

Robert Hoatson er fra New Jersey. Han sier at dette er et stort øyeblikk for Amerika.

– Hvis Trump får noe mer makt, kan vi være ferdige, sier Hoatson til NRK.

Robert Hoatson frykter hva som vil skje dersom Trump blir valgt som president på ny. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Ber folk «kontrollere seg»

Ordfører Eric Adams advarte mandag folk mot å være voldelige og ba dem om å «kontrollere seg selv».

Adams sa også at det ikke er noen spesifikke trusler og at de er godt rustet.

Ordfører i New York Eric Adams sier under en pressekonferanse mandag at de er godt rustet. Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Han kom også med en direkte beskjed til den republikanske kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene, som har planlagt en protest utenfor rettsbygget.

– Mens du er i byen, oppfør deg pent, sa han.

Politiet er på plass ved rettsbygningen i byen og utenfor Trump Tower.

– Jeg skal, tro det eller ei, til rettsbygningen. Amerika skulle ikke ha vært slik, skrev Trump på Truth Social som er hans egen plattform.

På vei fra eiendommen Mar-a-Lago i Florida stod flere Trump-tilhengere og vaiet med valgkampanje-flagg langs veien.

Flere samler seg utenfor Trump Tower Du trenger javascript for å se video.

Tiltalt for hysjpenger

En måned før presidentvalget i 2016 skal den tidligere advokaten til Trump Michael Cohen ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespiller Stormy Daniels, i bytte mot at hun ikke skulle fortelle om et påstått seksuelt forhold med Trump.

Cohen hevder at Trump beordret ham til å gjøre det.

Saken mot Trump har blitt etterforsket siden 2018, men føderale etterforskere la den på hylla et år senere.

Mer enn 30 punkter

Det er ikke nøyaktig klart hva de har besluttet å tiltale Trump for.

Men kilder sier til CNN at det dreier seg om mer enn hysjpengene, og at tiltalen skal være på rundt 30 punkter.

Foto: MARCO BELLO / Reuters

Trump mener tiltalen er politisk motivert, og har avvist anklagene.

Hans advokat kalte også tiltalen for «det laveste punktet i historien for vårt strafferettssystem».