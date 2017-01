Trump i natt: – Vi skal bygge muren

Onsdag er det ventet at Trump skal underskrive flere presidentordrer. De første fem dagene har vært travle for USAs 45. president, og på sin private Twitter-konto gjentok Trump at han planlegger å bygge en mur på grensen til Mexico.

«Stor dag for nasjonal sikkerhet planlagt i morgen. Blant flere andre ting: Vi skal bygge muren!»

Trump skal besøke det amerikanske sikkerhetsdepartementet i dag, og det er ventet at han skal rulle ut flere tiltak rettet mot immigrasjon, skriver CNN. En anonym kilde har bekreftet at Trump-administrasjonen vil øremerke føderale midler til å bygge muren, men detaljene i hvilke tiltak som skal tas er ikke visst.

New York Times skriver at han i tillegg kommer med flere tiltak mot innvandring, inkludert å kutte ned antallet flyktninger som kan bosette seg i USA og blokkere syrere og andre fra terrorutsatte land fra å komme til landet, i alle fall midlertidig.

– Voks opp!

Bygging av den berømte muren har på mange måter vært overskriften i Trumps valgkamp.

Selv om Mexico aldri har gitt signal om at de ønsker å betale, har Trump hele veien lovt sine velgere at deres naboer i sør skal spandere muren. På en pressekonferanse i forrige gjentok Trump uke gjentok han dette løftet.

Mexico har derimot vist liten vilje til å finansiere Trumps valgløfte, og tidligere mexicansk president Vicente Fox Quesada tvitret den gang at Mexico ikke vil betale for «den dumme muren».

Quesada var på banen igjen i natt og fyrte av en kraftsalve mot amerikanernes nye øverstkommanderende.

«Trump, voks opp, og oppfør deg som en president! Slutt å lyve for det amerikanske folk, du vet du tapte folkeavstemningen,» sier Quesada med klar henvisning til at Trump fikk færre stemmer enn Hillary Clinton totalt.

Trump har hatt travle dager, og en forpliktelse til å gjennomføre muren vil være hans femte presidentordre siden han avla ed fredag. I tillegg har Trump begynt arbeidet mot å avskaffe Obamacare, og at USA skal trekke seg fra frihandelsavtalen TTP.