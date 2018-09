Det er sjeldent at en amerikansk president leder møter i Sikkerhetsrådet. Trump er den tredje amerikanske presidenten som gjør det noen gang.

Trump benyttet anledningen til å angripe Kina for å blande seg inn og motarbeide det republikanske partiet i kongressvalget i november.

– De vil ikke se meg eller oss vinne, fordi jeg er den første presidenten som noen gang som har utfordret Kina på handel, sa Trump.

Trump ga ikke flere detaljer om hvordan Kina skal ha blandet seg inn.

Kinas utenriksminister avviser kategorisk USAs president Donald Trumps anklager.

– Vi blander oss ikke inn og vil aldri gjøre det, sier Kinas utenriksminister Wang.

Les også: Trumps selvskryt fikk FNs hovedforsamling til å le

– Iran er verdens ledende sponsor for terrorisme

I sin tale til Sikkerhetsrådet gikk Trump også hardt ut mot Iran. Du trenger javascript for å se video. I sin tale til Sikkerhetsrådet gikk Trump også hardt ut mot Iran.

Trump gikk også til angrep på Iran og hevdet at landets aggresjon bare har økt etter at avtalen om landets atomprogram ble inngått.

Trump trakk tidligere i år USA fra atomavtalen, som ble framforhandlet i 2015 for å sikre at Iran ikke skaffer seg atomvåpen. I august gjeninnførte USA sanksjonene mot landet. I november trappes de opp, slik at også Irans oljeeksport rammes.

Trump sa også at det iranske regimet er verdens ledende sponsor for terrorisme og at landet holder liv i konflikter i hele regionen.

Også Syria fikk gjennomgå:

– Det syriske regimets nedslakting er gjort mulig av Russland og Iran, sa Trump onsdag.

Russland og Iran nære allierte av president Bashar al-Assad i krigen i Syria.

Samtidig roste han både Iran, Russland og Syria for å ha roet ned situasjonen i Idlib, den siste opprørskontrollerte regionen i Syria.

Planene om en mulig storoffensiv for å drive ut opprørerne, ble lagt på is etter at partene ble enige om en ny avtale om at det skal opprettes en demilitarisert sone mellom opprørerne og de syriske styrkene.

TOPPMØTE: Trump varsler et nytt toppmøte med Kim Jong-un. Her på det historiske møtet i Singapore i juli. Foto: Susan Walsh / AP

Roste Nord-Korea

Trump roste igjen Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, og sa at Nord-Korea ønsker fred. Det er bare ett år siden, Trump i FN kalte Kim for «rakettmannen.»

Trump snakket om det «fantastiske forholdet» til Kim og sa at detaljer om det andre toppmøtet mellom de to mennene kan bli offentliggjort i løpet av kort tid.

USA varslet opprinnelig at onsdagens møte i Sikkerhetsrådet utelukkende ville ha fokus på Iran. Men dagsordenen ble utvidet til å omfatte masseødeleggelsesvåpen og arbeid for å hindre spredning av atomvåpen.

Barack Obama er den eneste tidligere amerikanske presidenten som selv har ledet møter i Sikkerhetsrådet. Obama ledet ett møte i 2009 og ett i 2014.

Den amerikanske presidenten ledet møtet, fordi USA denne måneden har formannskapet i Sikkerhetsrådet.

Formannskapet går på rundgang og USA benytter seg av muligheten til å bestemme hvem de vil skal lede møtet.

LES OGSÅ: – Jeg er sikker på at dette blir det mest sette møtet i Sikkerhetsrådet noen gang