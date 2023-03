Trump hylles av konservative, men møter konkurranse

Ofte legger presidenthåpefulle turen innom CPAC fordi møtet ses på som det største og viktigste for konservative republikanere.

Før samlet CPAC-konferansen større deler av det republikanske partiet.

Nå er det blitt et møtested mest for dem som støtter den tidligere presidenten.

Flere av Trumps forventede utfordrere var ikke til stede i år.

Sean Spicer var president Trumps første pressetalsmann i Det hvite hus. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Sean Spicer, Trumps tidligere pressetalsperson, tror det republikanske feltet blir klart i juli.

I august skal den første presidentduellen holdes blant republikanerne.

– Jeg tror åtte, ni personer vil utfordre Trump, sier Spicer til NRK.

Salgsboder med politiske effekter under den konservative CPAC-samlingen. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Den fire dager lange konferansen var tettpakket med politikere som støtter Trump.

Kari Lake, som tapte forsøket på å bli Arizonas guvernør, og Brasils tidligere president Jair Bolsonaro, var blant dem som klagde og mente at seieren var stjålet fra dem. Til stor applaus.

Brasils tidligere president Jair Bolsonaro ble tatt imot med flere runder stående applaus da han talte på konferansen for konservative politikere i USA. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

– CPAC er den beste samlingen av patrioter og Trump-tilhengere, sier en av deltakerne, James Manchip fra Virginia.

Han mener han finner folk fra hele verden her, som vil se hva som skjer i «konservative, frihetselskende grasrotorganisasjoner».

– Hvordan ser du på det republikanske partiets prosess for å finne en presidentkandidat?

– President Donald Trump stiller til gjenvalg. Motkandidatene har ikke de har samme mulighetene som i 2016, sier Manchip.

En blanding av politiske taler og folkefest. Her er Trump-tilhengere med Ryan Woods, kjent som "Lady Maga USA". Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Likevel trekker Manchip fram Floridas guvernør Ron DeSantis, som med god margin ble gjenvalgt i fjor høst.

– Han gjør en god jobb i Florida, men blir kontrollert av RINOs (Republican in name only; brukes om personer som ikke er konservative nok og som går utover partiets hovedlinjer, red.anm.).

– Trump-hatere håper på DeSantis, men mentalt er han ikke i RINO-leiren. Han kan derfor bli en god visepresidentkandidat, mener Manchip.

Ron DeSantis drev med pengeinnsamling i Texas og California mens CPAC-publikummet dyrket Donald Trump. DeSantis har ikke kunngjort at han stiller.

James Manchip har kledd seg ut som USAs første president George Washington, og deltar på der konservative CPAC-møtet. Foto: Tove Bjørgaas / MRK

Utkledd som George Washington, advarer Manchip mot fornyelser som truer grunnloven.

Manchip er blant valgfornekterne som ikke tror på resultatet, og som mener elektroniske stemmemaskiner ble manipulert i 2020 for å gi seieren til demokratene.

Valgresultatet har blitt prøvd for retten i flere delstater, uten at det er blitt omgjort.

Resultatet har også blitt godkjent av Kongressen.

Fakta om Donald Trumps presidenttid Ekspandér faktaboks Donald Trump satt som USAs president i fire år inntil han tapte gjenvalget i 2020 og måtte forlate Det hvite hus. Trump ble valgt til president i november 2016, med Hillary Clinton som motkandidat for Demokratene.

Han vant valget med 306 mot 232 valgdelegater, men nesten 3 millioner færre stemmer enn Clinton.

Trump ble tatt i ed som USAs 45. president i januar 2017.

I sin presidentperiode gjennomførte han en lang rekke omstridte tiltak, blant dem et forbud mot innvandring fra muslimske land, bygging av mur mot Mexico og tilbaketrekking fra Parisavtalen og Verdens helseorganisasjon.

En av hans viktigste seire var å utpeke tre konservative dommere til høyesterett. Han utpekte også en rekke andre konservative føderale dommere.

Han innledet også handelskrig med Kina, innførte en omfattende skattereform med skattereduksjon for alle, særlig de rikeste, og flyttet USAs Israel-ambassade til Jerusalem.

Spesialetterforsker Robert Mueller kom til at hans valgkamp fikk hjelp av Russland til å vinne valget i 2016, men fant ikke tilstrekkelig bevis for at Trump selv var involvert.

Trump ble i 2020 stilt for riksrett, anklaget for å ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske Demokratenes presidentkandidat Joe Biden for korrupsjon. Han ble frifunnet av det republikanske flertallet.

Trump anklages for slett håndtering av koronapandemien, som undergravde en relativt god økonomisk utvikling og førte til at USA ble blant de hardest rammede landene i verden. Rundt 400.000 døde i 2020.

Trump tapte i november gjenvalget mot Biden med 232 mot 306 valgdelegater og nær 7 millioner færre stemmer enn motkandidaten.

Han nektet imidlertid å erkjenne nederlag, forsøkte intenst å få valget omstøtt og endte med å bli stilt for riksrett på nytt, anklaget for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen mens godkjenningen av valget pågikk.

13. februar ble Trump frikjent av 43 republikanske senatorer. To år senere sprer Trump fortsatt konspirasjonsteorier om at han egentlig vant valget. Kilde: NTB

CPAC er Trumps hjemmebane

I år er det enda tydeligere at CPAC føyer seg bak en president som er stilt for riksrett to ganger og som åpent undergraver valgresultat.

– Vi skal fullføre det vi startet på, sa Donald Trump til jublende tilhengere.

Blant deltakerne var kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene fra Georgia. Hun har sagt at dersom hun ledet stormingen av kongressen i 2021, ville demonstrantene ha vunnet.

– Jeg stiller meg bak Trump og tror han kommer til å vinne, sier Greene til NRK.

Deltakere kunne slappe av i en kopi av Det hvite hus' ovale kontor. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Andre i partiet, som har jobbet tett på Trump, legger vekt på at det fins alternativer.

Trumps visepresident Mike Pence vil ikke forplikte seg til å støtte Trump.

Presidentens tidligere pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders, nå guvernør i Alabama, sitter også på gjerdet.

Haley går i ringen mot Trump

Nikki Haley, som vil utfordre Trump om å bli partiets presidentkandidat, fikk en kort applaus.

På vei ut av konferansesenteret stod det folk rundt henne som ropte «Vi elsker Trump».

Nikki Haley var president Trumps FN-ambassadør. Nå vil hun utfordre sin tidligere sjef i kampen om Det hvite hus. Foto: ANNA MONEYMAKER / AFP

I talen oppfordret Haley de konservative til å satse på yngre ledere. Hun kritiserte også republikanernes resultater i de to siste valgene.

– Hvis dere er lei av å tape, så sett deres lit til en ny generasjon, sa 51 år gamle Haley.

Hun nevnte ikke Trump med navn, men foreslo at det innføres en «kompetansetest» for politikere over 75 år.

Trump vil ikke la seg stanse av mulig tiltale

– Jeg ville ikke engang tenkt på å trekke meg, sa Donald Trump til pressen før han gikk på talerstolen.

Trump etterforskes for sin rolle i forsøkene på å sette til side valgresultatet i 2020, og for å ha tatt med hemmeligstemplede dokumenter til sitt private hjem.

Han granskes også av delstatene New York og Georgia.

Det er uklart hvor langt granskingene har kommet, men en eventuell tiltale kan komme mens han driver kampanje for å bli partiets presidentkandidat.

En tiltale kommer ikke til å legge en stopper for forsøkene på å bli president på nytt, forsikrer Trump. Han la til at en tiltale dessuten vil være med på øke oppslutningen om ham.

CPAC-konferansen viser at Trump fortsatt har en trofast, sterk base. Foto: ALEX WONG / AFP

CPAC vil ha Trump som kandidat

CPAC ble som vanlig avsluttet med en prøveavstemning på hvem deltakerne vil ha som presidentkandidat.

Trump fikk 62 prosent av stemmene, som er en liten økning fra i fjor, mens Ron DeSantis fikk 20 prosent. Nikki Haley ble støttet av 3 prosent av deltakerne.

Avstemmingen er hemmelig og kan gi et signal om hvor konservative støttespillere vil sende sine valgkampbidrag.

I 2016, da Trump endte opp som partiets kandidat, vant senator Ted Cruz den uformelle CPAC-avstemmingen.