Trump holder sitt siste valgmøte i Miami

I løpet av søndag og natt til mandag holdt presidenten fem folkemøter i fem delstater.

Innspurten startet i Michigan, der flere tusen tilhengere møtte opp i kald vind på en idrettsarena i utkanten av storbyen Detroit. Mens siste stoppested var Miami, hvor det var 26 plussgrader og en stor måne som lyste opp det nattlige valgmøtet.

– Wow, for et publikum. Hallo Florida. Vi elsker Florida. For en stor seier vi hadde og vi kommer til å få en større seier nå. Gå ut og stem, ropte presidenten til tilhengerne, etter at han hadde steget ut av presidentflyet Air Force One på Opa-Locka flyplassen, hvor valgmøtet ble holdt.

– Hvis vi vinner Florida, vinner vi hele greia, vet dere, fortsatte Trump, som i fjor meldte flytting fra New York til Florida og som for en uke siden avla sin forhåndsstemme der.

Marta er en av mange latinamerikanske velgere som velger å stemme på Donald Trump. Foto: Anders Tvegård / NRK

Skiftet til Trump

En av dem som har gjort det presidenten ønsker, er Marta.

Hun kommer El Salvador og fikk stemmerett i 2008. Hennes første stemme gikk til Barack Obama. Så stemte hun på Hillary Clinton. I dag feiret hun bursdagen sin her.

– Mannen min spurte om jeg virkelig ville bruke bursdagen min på Trump-møte. Det var ikke tvil i mitt hjerte. Jeg tok med en venninne fra Venezuela, forteller Marta til NRK.

For ett år siden tok Marta til fornuft, som hun sier.

– Jeg var så ignorant da jeg stemte på Hillary. Hun var for abort. Jeg er kristen. Jeg så hvor hardt Trump jobbet, han har tatt de kristnes side og mediene hetser ham hele tiden.

– Jeg forhåndsstemte første dag for å la min stemme bli hørt, sier Marta og viser oss bildet på mobiltelefonen tatt da hun kom ut av stemmelokalet.

Trump må vinne Florida

Florida er en av tungvekterne i valgsystemet sammen med New York, Texas og California.

Delstaten har blitt avgjørende i nesten hvert presidentvalg de to siste tiårene. Den som vinner Florida vinner presidentvalget.

Meningsmålingene viser at Donald Trump og Joe Biden ligger side om side i Florida Valgekspertene mener Trump trenger å vinne delstaten mer enn konkurrenten, som ifølge dem har flere veier til en valgseier.

Florida Ant. valgmenn 29 Siste meningsmålinger Biden 48,8%

48,8% Trump 46,6% Trump har meldt flytting hit og vant her i 2016

Stor latinamerikansk befolkning og mange hvite pensjonister

Hardt rammet av korona Resultat 2016 47,8%

49,0% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Skiftet til Trump

Flere på valgmøtet på Opa-Locka flyplassen, er avhoppede demokrater.

William som vi treffer, vil heller ikke la oss bruke etternavnet hans. Han har bodd i USA i 40 år og omtaler seg som demokrat. Likevel er han blitt en stor Trump-tilhenger.

– Jeg håper Trump vinner. Jeg håper det blir et valgskred, sier han til NRK.

– Har du tro på at han klarer å ta flere delstater enn sist?

– Jeg vil at han skal klare det. Det er jo et valg og vi håper på det beste, sier han.

Foto: Anders Tvegård / NRK

Han mener de toneangivende amerikanske mediene har hjernevasket folk.

– De skjønner ikke sitt eget beste lenger, mener William.

– Joe Biden vil ikke gjøre noe for oss som er litt over middelklassen. Gass- og bensinprisen kommer til å øke. Det betyr ikke noe for meg fordi jeg har elbil, men flertallet i arbeiderklassen har ikke råd til elbil eller solcellepanel. Solceller på huset gir skattefradrag, det støtter Biden.

– Men jeg vil gjerne ha muligheten til å gjøre som jeg vil. Derfor har jeg stemt på Trump. Jeg er pur kapitalist.

William forteller at han stemte på Bill Clinton i 1992 og 1996. Deretter har det vært stopp.

– Jeg likte ikke Obama noe særlig. USA ble for rasistisk. Mulig det var bruddet med demokratene, sier William, men som fortsatt mener han kan hoppe tilbake om det blir riktig kandidat når Trump-perioden tar slutt.

Lover vaksine før valget

Florida, hvor det bor mange pensjonister som flytter dit på grunn av været, er i likhet med andre delstater hardt rammet av koronaviruset.

I et forsøk på begrense spredning av smitten, er det innført portforbud fra midnatt og frem til klokken 6 i Miami-Dade-området, men presidenten ble innvilget unntak og kunne holde på til kl. 2.

Det er også påbudt med munnbind hvis man ikke kan holde tre meter avstand. Men på valgmøtet er det flere som ignorerer munnbind-kravet og knapt noen holder tilmålt avstand.

President Donald Trump gjentok overfor de fremmøtte påstanden om at en koronavaksine snart er klar, selv om dette motsies av hans egne eksperter.

– Vi har en vaksine på trappene. Fra 4. november kommer du ikke til å høre så mye om Covid-19 lenger. Vi skal massedistribuere vaksinen om bare få uker. Militæret skal distribuere den og det er våre eldste som skal få den først, hevdet Trump.

Presidenten og regjeringen må fortsatt tåle hard kritikk for sin håndtering av viruset.

I går gjentok USAs fremste smittevernekspert, Anthony Fauci, at det må en kraftig endring til i myndighetenes håndtering av smitten. Samtidig publiserte Fox News en måling som viser at bare 2 av 10 av de spurte tror at USA har kontroll på koronapandemien.

Trump kaller Fauci en «katastrofe», og på valgmøtet i Miami lar han ingen sjanse gå fra seg med å minne om hvor viruset oppstod.

– Vi ble rammet av pesten fra Kina, og vi kommer aldri til å glemme det, sier Trump.

Tilhengerne er enige.

– Viruset? Det kommer fra Kina. Det har ikke noe med Trump å gjøre, sier både Marta og William.

De mener visepresident Mike Pence, som leder Det hvite hus’ koronateam, har gjort en fantastisk jobb med å navigere i sykdommen.

– Jeg ber for Trump hver kveld. Gud må ta vare på ham. Vi trenger fire nye år, sier Marta.