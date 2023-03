Trump holder sitt første folkemøte i 2024-valgkampen

Louis og hans barnebarn er blant de mange tusen som er møtt opp for høre ekspresidenten tale i den texanske byen Waco.

Trump holder sitt folkemøte samtidig som mange spekulerer i at han til uken kan bli tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering.

Lovbruddet handler om at han i 2016 skal ha betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun ikke skulle snakke om at de to hadde hatt et forhold. Derav referansen til elskerinner fra Louis.

Trump selv truet fredag med «død og ødeleggelse» dersom han blir tiltalt. Det er derfor knyttet stor spenning til hva han vil si på folkemøtet.

Kongressrepresentant Marjorie Taylor Greene talte på møte i Waco før Trump kom. Foto: Nathan Howard / AP

Snakker til sine egne

Mange av tilhengerne som har kommet til Waco gir Trump sin uforbeholdne støtte.

57 år gamle Laurie Hansen sier at Trump er «tidenes beste president».

– Han er den eneste som kan gi oss landet tilbake. Vi er på kanten av et stup. det er på tide å sette ned foten og aldri mer, sier hun.

Hansen fikk følge av mange av de som hadde møtt opp. Flere hadde plakater til teksten «Heksejakt» i store bokstaver.

Åsted for tragedie

Mount Carmel-komplekset til sekten i brann 19. april 1993. Foto: Reuters Photographer / Reuters

Trumps tale i Waco skjer 30 år etter at byen var åsted for en tragedie.

86 medlemmer av den kristne dommedagssekten Branch Davidians døde 19. april 1993.

Da hadde de vært beleiret av politiet og FBI i snaut to måneder etter at medlemmer av sekten drepte fire politimenn.

Da FBI stormet sekten 19. april tok bygningen fyr og 86 medlemmer døde.

I ettertid har tragedien i Waco vært en gjenganger i konspirasjonsmiljøer som anklager FBI og andre myndigheter for diverse uhyrligheter uten at det er lagt frem noe som ligner på bevis.

Trump holder sitt møte på stedet der sekten hadde sitt hovedkvarter.