Trump hevder Putin hadde foretrukket Clinton

– Det er mange ting jeg gjør som er helt motsatt av hva Putin vil, sier Trump.

– Jeg hører om at han heller ville hatt Trump. Jeg tenker sannsynligvis ikke. Når jeg vil ha et sterkt forsvar, vet man at Clinton ikke ville ha brukt de pengene på militæret, sa han i et intervju med den kristne fjernsynskanalen CBN.

I tillegg nevnte han at Putin ikke liker Trumps energipolitikk. Han pekte også på helseform, skatt og religiøs frihet.

Trump tok i mot religiøse ledere tidligere denne uka. Presidenten ba sammen med dem i det ovale kontor, viser meldinger og bilder på sosiale medier.

Johnnie Moore, som har lagt ut bildet der religiøse ledere plasserer hendene sine på presidenten, er pressekontakt for flere pastorer.

Kommer «godt overens» med Putin

I frobindelse med det religiøse møtet i Washington, ble Trump intervjuet av den evangelisk-kristne lederen Pat Robertson på Christian Broadcasting Network (CBN). Ett av temaene var forholdet til Russland og presidenten fortalte at han hadde et godt møte med den russiske presidenten Vladimir Putin forrige uke.

– Folk sier "å, de burde ikke komme overens". Vel, hvem er det som sier det? Jeg synes vi kommer veldig, veldig godt overens, sa Trump.

Trump møtte Putin ansikt til ansikt for første gang under G20-møtet i Hamburg i begynnelsen av juli.

– Vi er en veldig mektig atommakt, og det er de også. Det gir ikke mening ikke å ha et slags forhold, sa Trump.

Da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte pressen for å gi et referat fra møtet, fortalte han at det ble en «robust og langvarig» ordveksling. Samtalen mellom Trump og Putin i Hamburg varte nesten to timer lenger enn de 35 minuttene som var avsatt.

Russland-gransking fortsetter for fullt

I løpet av det siste halvåret er det kommet stadig nye avsløringer knyttet til Russlands antatte forsøk på å hjelpe Donald Trump i valgkampen i fjor. Trump har omtalt det som det dummeste han noensinne har hørt.

Den siste uken har det handlet om hans eldste sønn Donald Trump jr., som møtte en russisk advokat i fjor sommer før presidentvalget. Advokaten skulle angivelig sitte på informasjon som var skadelig for motkandidat Clinton, men Trump jr. har tilbakevist at han fikk noe som helst relevant informasjon fra det møtet.

President Donald Trump sier han fikk vite om fjorårets møte mellom Donald Trump jr. og den russiske advokaten for få dager siden.

– Nei, jeg visste ikke om det inntil for et par dager siden da jeg hørte om det, sa Trump onsdag til Reuters.

I intervjuet gjentok Trump at han ikke klandrer sønnen.

– Jeg tror mange mennesker ville holdt det møtet, sa han.