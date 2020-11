Trump henter soldater hjem fra Afghanistan og Irak

USA trekker også 500 soldater ut av Irak, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. Fungerende forsvarsminister Christopher Miller sa tirsdag at han hadde orientert USAs allierte, inkludert Nato, om avgjørelsen.

Soldatene skal være trukket ut på nyåret. President Donald Trumps regjering har tatt beslutningen om tilbaketrekkingen kort tid før påtroppende president Joe Biden tar over 20. januar.

Det er kutyme i amerikansk politikk at en avtroppende president sitter stille i båten og gjør få endringer i perioden før maktovertakelsen, men Trump har likevel besluttet å hente soldatene hjem.

Mark Esper ble nylig sparket som justisminister i USA fordi han skal ha vært uenig med presidenten om tilbaketrekking av soldater fra Afghanistan. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Christopher Miller ble innsatt som forsvarsminister i forrige uke, etter sparkingen av Mark Esper og flere av hans nærmeste allierte. Sparkingen kan ha vært motivert av at Esper og hans lag gjorde sitt for å hindre tilbaketrekkingen, skriver CNN.

Skepsis både innen- og utenlands

Det har vært skepsis til et slikt grep fra enkelte hold i det republikanske partiet. Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, advarte nylig Trump mot en tilbaketrekning. Han mener det vil gi ekstremistgrupper en stor propagandaseier og ønsker ikke at USA vender ryggen til sine samarbeidspartnere.

Flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, har vært en av Donald Trumps nære allierte, men han har advart presidenten mot å hente hjem soldatene fra Afghanistan nå. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Tidligere tirsdag, før avgjørelsen ble kjent, advarte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mot å trekke soldater ut av landet.

– Vi står overfor en vanskelig avgjørelse. Vi har vært i Afghanistan i nesten 20 år, og ingen Nato-allierte ønsker å være der lenger enn nødvendig. Samtidig kan prisen for å trekke seg ut for tidlig eller uten samordning bli svært høy, sa Stoltenberg i en uttalelse.

Han advarer om at Afghanistan igjen kan bli en trygg havn for terrorister, og et sted der IS igjen kan bygge opp sine styrker.

19 år med krig

Beslutningen ventes likevel å bli godt mottatt blant mange krigstrøtte amerikanere. Krigene i Afghanistan og Irak ble innledet i kjølvannet av terrorangrepene 11. september i 2001, og har snart pågått i en generasjon.

– Grepet reflekterer Trumps politikk om å bringe fram en vellykket og ansvarlig avslutning på krigene i Afghanistan og Irak og bringe våre soldater hjem, sier Miller.

USA har hatt soldater i Afghanistan i nesten 20 år. Foto: Omar Sobhani / Reuters

Ifølge amerikanske medier har USA i dag rundt 4.500 soldater i Afghanistan og 3.000 i Irak. Miller kom ikke med noen detaljer om hvilke enheter som skal trekkes ut av landet, eller hva oppdraget til de resterende soldatene blir.

I februar undertegnet Trump og afghanske myndigheter en fredsavtale med Taliban om å ha alle soldater ute av Afghanistan innen mai 2021. Det forhandles nå i Dubai om neste fase i denne avtalen. Tross dette har antallet angrep fra Taliban økt de siste månedene.