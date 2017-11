Trump hardt ute på Twitter mot senator anklaget for seksuell trakassering

Torsdag anklaget radioverten Leeann Tweeden den demokratiske senatoren Al Franken for å ha kysset henne mot hennes vilje og befølt henne.

Hun anklager ham for å ha tatt et bilde av henne der han poserte med hånden sin på brystet hennes mens hun sov under en flyreise. Det er dette bildet Trump viser til.

– Hvor er hendene hans på bilde 2, 3, 4, 5 og 6 når hun sover, spør presidenten på Twitter.

Hendelser i 2006

Tweeden sier hendelsene skjedde i 2006 da de begge deltok på en tur for å besøke amerikanske soldater i Midtøsten med et underholdningsshow.

Tweeden, som jobber i radiostasjonen KABC i Los Angeles, skriver på stasjonens hjemmesidetorsdag at Franken hadde skrevet en sketsj til showet, og at han insisterte på at de måtte øve på et kyss under prøvene.

Hun sier hun forsøkte å motsette seg kyssingen, men at Franken tvang seg på henne.

– Tok henne på brystet

Franken, som tidligere var kjent som tekstforfatter og komiker i det populære TV-showet Saturday Night Live, føyer seg inn i en lang rekke menn som nå anklages for seksuell trakassering.

I en uttalelse sier han at «han ikke husker sketsjen på samme måte», men at han ber om unnskylding.

Al Franken er senator fra Minnesota og ble valgt inn i Kongressen i 2008.

Trump har så langt ikke kommentert overgrepsanklagene mot sin partifelle og senatorkandidat Roy Moore, men via en talskvinne har han sagt at Moore bør trekke seg dersom påstandene stemmer.

Flere kvinner har den siste tiden anklaget Moore for seksuelle overgrep eller trakassering. Alle var under 18 år gamle, den yngste bare 14, da det skal ha skjedd.

