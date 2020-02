Trump hardt ut: Kjemper om oppmerksomheten i New Hampshire

President Donald Trump inntok scenen i New Hampshire dagen før Demokratenes primærvalg i delstaten.

Trump åpnet med å skryte av oppmøtet, og gikk raskt hardt ut mot sine politiske motstandere.

Han benyttet anledningen til å kommentere Nancy Pelosi og dramaet mellom de to, da han skulle holde sin tale om rikets tilstand forrige uke. Trump nektet å ta Pelosi i hånden da hun ville hilse, og hun svarte med å rive talen hans i to.

REV TRUMPS TALE I TO: Donald Trump holdt sin årlige tale «State of the Union». Etter talen rev Nancy Pelosi den i to. Washington, D.C., 5. februar. Foto: Susan Walsh / AP

– Jeg hadde noen bak meg som mumlet forferdelig, sa Trump til forsamlingen.

– En kvinne mumlet bak meg. Hun var sint. Det var mye sinne bak der.

– «Lock her up, lock her up», ropte publikum tilbake.

Det samme slagordet har blitt brukt om å fengsle Trumps tidligere motkandidat Hillary Clinton.

VALGMØTE I NEW HAMPSHIRE: Donald Trump ble tatt imot av datteren Ivanka Trump. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Kjemper om oppmerksomheten

Før Trump dro til New Hampshire lovet han å riste i sine politiske motstandere.

– Jeg vil riste litt i demokratene. De har en kjedelig greie på gang. Venter fremdeles på resultatene fra Iowa, tvitret Trump.

Det er en velkjent taktikk fra Trumps side å holde valgmøter for å ta oppmerksomheten bort fra demokratenes debatter eller andre viktige begivenheter, skriver nyhetsbyrået AP.

Presidenten holdte også et valgkampmøte i Iowa før demokratenes nominasjonsvalg der i forrige uke.

Mandag kveld lokal tid talte Trump til en utsolgt stadion i byen Manchester.

Sammenligner innvandrere med slanger

Trump leste også opp en mørk sangtekst fra 60-tallet for å advare om farene ved innvandring. Noe han har gjort flere ganger før. Teksten handler om en sårbar kvinne som forbarmer seg over en slange som biter henne.

– Jeg reddet deg, og du bet meg, leste Trump.

– Hold kjeft dumme kvinne, du visste at jeg var en slange før du tok meg inn.

VALGMØTE I NEW HAMPSHIRE: Donald Trump leste opp dikt om en slange. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Tapte i New Hampshire i 2016

Trump tapte med knappe 3000 stemmer i New Hampshire i presidentvalget for fire år siden. Nå satset valgkampapparatet hans på å snu resultatet i delstaten under presidentvalget i år.

– Vi skal vinne New Hampshire overlegent, sa Trump under valgkampmøtet, og hevdet at Demokratene mister medlemmer.

– Det er åpenbart at Trump og Republikanerne er desperate etter å vinne i New Hampshire etter å ha tapt med 3000 stemmer i 2016. Men vi skal sørge for at han taper her igjen i november, sa partileder Ray Buckley i Det demokratiske partiet i New Hampshire.