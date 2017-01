På onsdag har Donald Trump lovet å holde pressekonferanse. Den er blitt utsatt flere ganger, og vi venter fortsatt i spenning på om den vil finne sted denne gangen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ikke siden juli i fjor har han møtt et pressekorps i organiserte former og svart på spørsmålene deres. Det er høyst uvanlig at en nyvalgt president ikke viser større åpenhet. Men Donald Trump har ingen ambisjoner om å være en vanlig president.

Nå tårner imidlertid spørsmålene seg opp:

Donald Trump har ikke hatt en ordinær pressekonferanse siden i fjor sommer. Det meste av kommunikasjonen har vært enveis via Twitter. Foto: Drew Angerer / AFP

Hvordan ser han egentlig på Vladimir Putin etter alt som har skjedd de siste ukene? Hva skal han gjøre med forretningsimperiet sitt når han blir president? Skal datteren Ivanka operere som USAs nye førstedame?

Så langt er det bare ett sted vi har kunnet lete etter svar fra Trump på det vi lurer på:

På Twitter.

Trumps eget rike

Noen dager sender USAs påtroppende president bare ut et par tweets. Men de siste dagene har han fyrt av store mengder.

På fredag, da han møtte etterretningsledelsen for å bli brifet om den russiske hackingen, sendte han ut elleve.

På lørdag kom det sju. En av dem var så hissig og lang at den var delt i tre:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Slik reagerte altså USAs nye president på etterretningsbriefen og rapporten om hackingen. Søndag forsikret påtroppende stabssjef Reince Priebus på TV at Trump «egentlig har akseptert at Russland spilte en rolle i hackingen av det demokratiske partiet», men på Twitter ser det ikke helt slik ut.

Trumps mest profilerte rådgiver Kellyanne Conway og den påtroppende pressetalsmannen hans Sean Spicer sier de ofte ikke vet hva Trump tvitrer før han fyrer av meldingene.

Trump-rådgiver Kellyanne Conwa sier de ofte ikke vet hva han fyrer av gårde med på Twitter. Foto: Drew Angerer / Afp

Twitter er Trumps hjemmebane. Her kan han være brautende og sarkastisk i 140 tegn.

Han er god i dette formatet, og han vet at det virker. Det var Twitter som gav Trump en politisk plattform. Millioner begynte å følge ham og sammen gjennomførte de et politisk mirakel i november. I dag har brukeren @realdonaldtrump 19 millioner følgere.

Fansen har ikke glemt Trump, og det er på Twitter de følger ham tettest.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Før var det slik her i USA at ihuga republikanere så på Fox news og demokrater på Msnbc.

I dag har sosiale medier overtatt nyhetsformidlingen. Mange velgere jeg traff i valgkampen hadde twitter-kontoen til Trump, og til aktive nyhetsformidlere som støtter ham, som sine eneste nyhetskilder. Derfra klikket de seg videre til høyrepopulistiske nettsteder som www.breitbart.com og Infowars etter å ha fått nyhetstips.

Noe av det Trump liker aller best å bruke Twitter til er å kritisere vanlige mediers dekning av ham.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Washington krever forutsigbarhet

Men kan han fortsette å bruke Twitter som sin viktigste kommunikasjonsplattform år han flytter inn i Det hvite hus?

Nei, mener mange ringrever i det politiske maskineriet i Washington. De vil ha forutsigbarhet.

Trumps tvitring skaper uforutsigbarhet og kaos som kan skade USA mener lobbyister og politikere Politico har snakket med.

Den kan også skade USA fordi den skaper usikkerhet blant venner og fiender ute i verden.

John Podeste var kampanjemanager for Hillary Clintons fremstøt mot Det hvite hus og fikk e-postkontoen hacket. Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Mye av det Trump tvitrer, for eksempel rundt forholdet til Russland og etterretningen, er fullstendig uforutsigbart. Trump ønsker å overraske og vise at han kan gå sine egne veier og la folk dømme selv, men når du leder verdens eneste supermakt, kan det være risikabelt.

Når Trump for eksempel sår tvil om han er mer lojal overfor Julian Assange enn amerikansk etterretning, kan det en fare for USAs sikkerhet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Erfarne utenrikspolitikere i hans eget parti med John McCain i spissen truer med både sanksjoner mot Russland og trenering av Trumps utenriksministerkandidat som har et nært forhold til Putin.

Fare for økonomien

Etter valget har Triump også fått aksjer til å stupe med tvitringen sin. I desember truet han med å kutte i F35 programmet til Lockheed Martin, og denne uka true han Toyota med straffetoll.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også myndighetene i Kina har advart Trump etter tweets og bedt ham begynne å kommunisere på andre måter.

Men så langt har det ikke ført til noen forandring i twittervanene hans som mange nå mener får maktovertakelsen i verdens eneste supermakt til å se kaotisk ut.

– Ego sterkere enn gravitasjonskraften

Trump har aldri lagt skjul på at han vil være en helt spesiell president i amerikansk historie.

Han vil utfordre de etablerte sannhetene og vanene som byråkratiet her i Washington representerer.

Med én twittermeldinget truet Trump med å kutte i F35-kampflyprogrammet til Lockheed Martin. Det fikk aksjeverdien til å stupe. Foto: HANDOUT / Reuters

Intervjuer med velgerne hans de siste dagene viser at de slett ikke synes reaksjonene hans til den russiske hackingen er upassende for en som skal bli president. De stemte for forandring, og så langt innfrir Trump til gagns også når det gjelder kommunikasjon.

Andre republikanere er mer skeptiske.

En av dem er New York Times-kommentator og forfatter David Brooks som forklarer Trumps tvitring i forhold til hackingskandalen slik til NBCs Meet the Press:

– Gravitasjonskraften til Trumps ego er enorm. Alt dreier rundt det. Derfor kan han ikke innrømme at han kan ha vunnet valget men noens hjelp.

Brooks mener Trump kommer til å fortsette med tvitringen, men at han etter hvert vil bli tvunget til å bli mer disiplinert.

Hovedpersonen selv har altså lovet å stille i Trump Tower på onsdag til en pressekonferanse som trolig vil nå ut til hvert hjørne av verden.

Før – og etter- den tid vil vi imidlertid trolig få se mye mer av dette: