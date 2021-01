Trump håper på visepresident Pences hjelp

– Valget var rigget. Dere skal se hva som skjer, sa president Donald Trump i starten på talen sin Georgia.

President Trump talte før morgendagens senat-valg i Georgia. Der republikanerne håper å få nok stemmer til å kunne beholde dagens republikanske flertall senatorene Kelly Loeffler og David Perdue.

– Det handler om å kjempe for landet vårt, ikke for Trump. Biden skal ikke få ta Det hvite hus, ropte Trump til en jublende folkemengde.

Utfallet i tirsdagens valg kan bety at republikanerne enten beholder dagens flertall, eller at demokratene får flertall med knappeste margin.

Trump sa at valget tirsdag er veldig viktig for USA.

– Valget i morgen vil være et av de viktigste valgene i USAs historie, og jeg tror vi vil vinne. Sammen skal vi klare det, sa Trump.

Håper på Pence

President Trump la press på visepresidenten, Mike Pence, som vil motta resultatene i kongressen onsdag.

– Vi skal kjempe som helvete. Jeg håper Mike Pence kommer til å nå igjennom for oss. Hvis ikke vil jeg nok ikke like ham like godt. Nei da, Mike er en flott fyr, sa Trump.

– Valget var rigget, sa president Donald Trump. Du trenger javascript for å se video. – Valget var rigget, sa president Donald Trump.

Med seg på flyturen til Georgia hadde Trump med seg blant andre datteren Ivanka, som han introduserte på scenen.

– Vi kjemper for våre barns fremtid. Min far er folkets president, sa Ivanka Trump

Hun sa også at det var fint å være tilbake i Georgia. Hun understreket at både faren og de to republikanske senatorene aldri vil stoppe å kjempe for amerikanerne.

Hverken Joe Biden, som også holdt valgmøte i Georgia, eller Donald Trump nevnte den mye omtalte telefonsamtalen som presidenten hadde med Georgias øverste valgfunksjonær Brad Raffensperger lørdag. Der ba Trump Raffensperger om hjelp til å finne ekstra stemmer fordi han mener han vant presidentvalget i delstaten.

På møtet i natt gjentok Trump flere ganger sine påstander om valgfusk. Påstander som er blitt avvist av valgfunksjonærer fra begge partier i en rekke delstater og av flere domstoler, inkludert høyesterett.

Datteren Ivanka Trump ba folk gå og stemme på republikanerne Loeffler og Perdue. Foto: Brian Snyder / Reuters

Biden håper på en ny hverdag

Den påtroppende president Joe Biden besøkte Georgia tidligere mandag. Han takket delstatens velgere for å ha gjort ham til Georgias første demokratiske presidentkandidat på tre tiår.

– Det er et nytt år, og i morgen kan det bli en ny hverdag for Atlanta, for Georgia og for Amerika, sa Biden.

I sin tale kom Joe Biden med sterke karakteristikker av de to republikanske kandidatene som står på valg i Georgia. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Kampen står mellom den republikanske senatoren David Perdue og den demokratiske utfordreren Jon Ossoff, og mellom den republikanske senatoren Kelly Loeffler og demokraten Raphael Warnock.

I sin tale kalte Biden de to «obstruksjonistiske Trump-spyttslikkere».

– Man har to senatorer som tror de har sverget ed til Trump, ikke til USAs grunnlov, sa Biden. Han viste til sin egen tid som senator og påpekte at man ikke avlegger ed til en president, men til landets grunnlov.

Verken Perdue eller Loeffler fikk over 50 prosent av stemmene 3. november, og i Georgia er regelen da at det blir omkamp. Det valget skal skje tirsdag 5. januar.

Biden sa i sin tale i Atlanta mandag kveld at han trenger flertall i Senatet for blant annet å kunne få gjennom lovgivning som skal bekjempe koronaviruset.