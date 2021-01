Trump gjentok juksepåstander da han ba folk gå hjem

– Dere må gå hjem nå. Vi vil ikke at noens skal bli skadet, sa han i en kort tale.

Han begynte likevel den korte talen med å gjenta påstandene om valgjuks.

– Vi har hatt et valg som ble stjålet fra oss. Det var et valgskred, og alle vet det. Særlig den andre siden, sa Trump.

Deretter ba han folk om å gå hjem og sa at folk må respektere de som jobber i politiet.

Til slutt avsluttet han med å gjenta påstandene om valgjuks. I det som tilsynelatende var en oppfordring om ro, brukte han mesteparten av tiden til å gjenta feilaktige påstander om valgjuks.

– Det har aldri vært sånn før, at de kan ta alt fra oss. Fra meg, fra dere, fra oss. Dette var valgfusk. Men vi må ikke spille inn i hendene på disse folkene. Vi trenger fred. Dere har sett hvordan andre blir behandlet, som er så onde, avsluttet Trump.

Se Bidens tale Du trenger javascript for å se video. Se Bidens tale

Krevde at Trump snakket på TV

Kort tid før Trump la ut sin tale hadde påtroppende president Joe Biden snakket på TV.

– Jeg krever at president Trump snakker på nasjonalt TV nå og oppfyller sin ed om å forsvare grunnloven og si at dette nå stoppe nå, sa Biden.

– I dette øyeblikk er vårt demokrati under et angrep vi ikke har sett i moderne tid, sa Biden.

Vinneren av presidentvalget i november i fjor skal overta som president om to uker, 20. januar.

Joe Biden sa kaosscenene ved Kongressen ikke representerer ikke USA.

– Det er et lite antall ekstremister som er dedikert til lovbrudd, sa han.

Samtidig var han opptatt av at USA ble stående i et veldig dårlig lys.

– Tenk på hva barn som har sett dette på TV må tenke. Tenk hva resten av verden må tenke, sa han.

Samtidig prøvde Biden å se fremover.

– De neste fire årene må vi jobbe med å få tilbake anstendighet og respekt, sa Biden.

Ber Pence vurdere å fjerne Trump

Den største arbeidsgiverorganisasjonen for industrien i USA, The National Association of Manufacturers (NAM), ber visepresident Mike Pence vurdere å samarbeide med regjeringen for å utløse det 25. grunnlovstillegget.

Det betyr å erklære at president Trump ikke lenger er skikket til å fortsette som president.

Organisasjonen sier at Trump har oppfordret til vold i et forsøk på å beholde makten.

NAM er i navnet upolitisk, men støtter vanligvis Republikanerne i politikken.

– Dette er ikke lov og orden. Dette er kaos. Det er farlig, skriver organisasjonen om det som skjer i Washington.

NAM skriver at med de nå arbeider med å gjenreise den amerikanske økonomien etter pandemien, men at det arbeidet blir uten betydning hvis landets ledere nekter å slå tilbake dette angrepet på Amerika.

Også to demokratiske medlemmer av Representantenes hus, Ted Lieu og David Cicilline, oppfordrer ifølge NBC Pence om å utløse det 25. grunnlovstillegget.