Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hva som kommer til å skje med den amerikanske presidenten er det ikke mulig å si. Symptomene og sykdomsforløpet til de smittede varierer. Donald Trump får i tillegg medisiner som er eksperimentelle.

Likevel passer de rapporterte symptomene til presidenten inn i et mønster som nå er velkjent for forskerne.

– Mange utvikler symptomer, for så å føle seg bedre i en periode før enkelte blir mye sykere, forteller forsker og lege Håkon Ihle-Hansen ved Bærum sykehus.

Forsker og lege Håkon Ihle-Hansen ved Bærum sykehus var blant de første som systematisk gikk gjennom symptomene til de koronasmittede som ble lagt inn på sykehus i Norge. Foto: Bærum sykehus

Han er førsteforfatter i en studie av sykehuspasienter med covid-19 diagnose. De han har studert, er folk som har blitt så dårlige at de har havnet på sykehus. Gjennomsnittsalderen for pasientene Ihle-Hansen studerte var 72 år.

Det vanlige var at pasientene startet på den andre, mer alvorlige sykdomsperioden, sju dager etter at de fikk symptomer.

– Når det gjelder Trump, så er han ikke nødvendigvis utenom fare selv om han føler seg bedre nå, sier Ihle-Hansen.

Også de andre

At sykdommen utvikler seg over tid, er noe økonom Tore Langballe i Bærum kan underskrive på. 54 åringen ble smittet på vinterferie i mars, og tenkte i begynnelsen at dette var noe som han ville komme seg greit gjennom.

– Det var influensasymptomer. Det var definitivt litt opp og ned i første uken. Sykdommen var ikke en rett strek, forteller Langballe. Det var etter en uke med til og fra symptomer att den store smellen kom.

Tore Langballe i hjemmet 15. mars i år. Han har vært syk i seks dager, og greier å gjøre litt arbeide. Han skal snart bli mye sykere. Foto: privat

– Jeg følte meg skikkelig dårlig. Lå paddeflat og hadde tung pust, husker Langballe. Han ringte legevakten og lurte på om han burde komme seg på sykehus.

– De ba meg om å se meg selv i speilet. Dersom jeg hadde blå lepper på grunn av oksygenmangel, så måtte jeg legges inn. Dersom ikke, så kunne jeg holde meg hjemme. Jeg hadde ikke blå lepper.

Det gikk tre uker før han begynte å følge seg bedre igjen.

Kjenner det igjen

– Noen har et par dårlige dager etter at symptomene kommer, så føler de seg bedre. De som så blir mye sykere i uke to, blir det raskt, sier Kjell Buvarp Dyrop.

Han er medisinsk ansvarlig ved Sarpsborg og Rakkestad legevakt og Koronalegevakten i Sarpsborg. Kommunene hadde nylig mange smittede knyttet til en av de største smitteklyngene til nå i Norge.

– Det er viktig å legge merke til at selv om den andre mer alvorlig fasen kommer raskt, gjerne over én dag eller to, så blir det fanget ved oppfølgingen av pasientene, legger Dyrop til.

5. september i Sarpsborg. En stor smitteklynge hadde rammet byen. Mange som kom i kontakt med koronalegevakten opplevde av sykdommen kom i bølger. Foto: Terje Pedersen / NTB

En annerledes sykdom

– Der covid-19 skiller seg fra klassisk influensasykdom er oppdelingen av sykdomsforløpet, sier forsker Håkon Ihle-Hansen.

De som blir influensasyke får raskt økende symptomer, og dersom de havner på sykehus, så skjer det innen noen dager.

– Covid-19 er en mye mer langtrukken sykdom, og den er det vi kaller bifasisk. Altså at den har to klart definerte faser. Det som ser ut til å være felles for Covid-pasientene er at den virkelig store bøygen kommer i fase to, og at den begynner etter omtrent en uke, forklarer Ihle-Hansen.

Forskeren sier at han ikke har direkte observasjoner av smittede som ikke havner på sykehus, men at slik han forstår det, så faller også mange av dem inn i dette mønsteret.

– Den andre gangen du føler deg skikkelig dårlig ser ut til å være kraftigere enn den første, sier Ihle-Hansen.