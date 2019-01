Trump går med på midlertidig avtale som avslutter budsjettkrisen i USA

– Jeg er stolt over å kunngjøre at vi har kommet til enighet om å avslutte nedstengningen og gjenåpne de føderale myndigheten, sa Trump da han orienterte om avtalen i Rosehagen i Det hvite hus.

Avtalen vil finansiere statsapparatet i tre uker, frem til 15. februar.

Det føderale statsapparatet har vært delvis stengt i 33 dager. Det er tidenes lengste «shutdown» i USA. 800.000 statsansatte har enten vært permittert eller har måttet jobbe uten å få utbetalt lønn.

Ingen penger til muren

Demokratene foreslo en slik midlertidig avtale for flere uker siden. Trump forklarte ikke hvorfor han nå har ombestemt seg og går med på forslaget.

IKKE GJENNOMSLAG: Trump fikk ikke gjennom kravet om over fem milliarder dollar til en mur mot Mexico. fredag kveld kunngjorde han at han går med på en midlertidig avtale som vil finansiere staten i tre uker. Foto: Alex Edelman / AFP

Avtalen inneholder ingen penger til å bygge en mur på grensen til Mexico, som hele tiden har vært Trumps krav for å gjenåpne statsapparatet, ifølge The Washington Post.

En midlertidig budsjettavtale vil sørge for at de statsansatte får betalt mens Republikanerne og Demokratene fortsetter å forhandle om et statsbudsjett.

Vil ikke bygge mur langs hele grensen

– Representanter for begge partier skal nå sette seg ned og forhandle om styrket grensekontroll, sa Trump, som holdt en lang forsvarstale for sin plan om å bygge grensemur.

Samtidig åpnet han for å ikke bygge en mur langs hele grensen mellom USA og Mexico.

– Vi trenger ikke 2000 miles med betongmur fra hav til skinnende hav. Vi foreslo aldri det., vi ville aldri ha det. For vi har naturlige barrierer som allerede er der, sa Trump.

Trump mener han har nok støtte for grenseløsning

– Vi vil bygge på steder som er bestemt på forhånd, og der det er høy risiko, fortsatte han, uten å spesifisere hor mange kilometer med mur han mener er nødvendig.

Krevde penger til muren

Før jul ble en midlertidig bevilgningslov behandlet i Kongressen, men president Trump sa nei. Han har stått beinhardt på at det skal bygges en mur mot Mexico, og han krevde at det settes av over fem milliarder dollar, rundt 43 milliarder norske kroner, til prosjektet. Det vil ikke Demokratene gå med på.

Ni av de 15 føderale departementene var rammet av budsjettkrisen. De øvrige departementene, som forsvaret, får sine bevilgninger gjennom andre vedtak.