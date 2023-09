Ifølge en ny kjennelse skal Donald Trump ha begått bedrageri i årevis mens han bygde sitt eiendomsimperium.

Ifølge kjennelsen skal Trump «gjentatte ganger» ha blåst opp formuen sin – med opptil 3,6 milliarder dollar (nesten 40 milliarder kroner) – til banker og forsikringsselskaper, det melder BBC.

Målet ifølge dommeren skal ha vært å skaffe seg billigere lån og forsikringer.

Trump-familien anklages for omfattende svindel. Fra venstre Eric, Donald Jr, Ivanka og Donald Trump. Foto: Gary Cameron / Reuters

Ble saksøkt i fjor

I fjor saksøkte New Yorks statsadvokat Letitia James både Trump og barna Ivanka, Eric og Donald junior samt familiebedriften Trump Organization.

I et over 200 siders langt dokument, hevdet statsadvokaten at svindelen berørte alle deler av Trump-selskapet, inkludert hans eiendommer og golfbaner.

– Trump blåste feilaktig opp formuen sin med milliarder av dollar, sa Letita James i en pressekonferanse ifjor. Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Ifølge søksmålet skal de ha lurt skattemyndigheter, forsikringsselskap og långivere ved å bruke misvisende verdier på hans eiendommer.

Dette skal de ha gjort over 200 ganger på 10 år.

Nyhetsbyrået AP har forsøkt å komme i kontakt med den tidligere presidenten. En talsperson for Trump ønsker ikke å kommentere kjennelsen.

Trump har lenge insistert på at han ikke gjorde noe galt.

I søksmålet står det blant annet at Trump satte verdien på Mar-a-Lago eiendommen i Palm Beach på falske premisser. Han skal ha sagt at eiendommen hadde få restriksjoner og kunne bygges boliger på, selv om han angivelig visste at eiendommen hadde strenge restriksjoner.

Trumps Mar-a-Lago eiendom i Palm Beach, Florida. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Statsadvokaten ønsker å gi den tidligere presidenten en bot på 250 millioner dollar. I tillegg til det vil hun å hindre Trump-imperiet å drive næringsvirksomhet i delstaten New York i fremtiden.

Trump har tidligere sagt at statsadvokat James driver en «hevngjerrig og selvbetjent fiskeekspedisjon», og kalt påstandene for «grunnløse», ifølge CNN.

Saken skal komme opp for retten i starten av oktober og kan potensielt sett vare frem til til desember.

Samtidig pågår det en kamp i det republikanske partiet om å bli partiets presidentkandidat i det amerikanske valget som finner sted i 2024.