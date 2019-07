Trump fortsetter å hetse kongresskvinner – slipper riksrett

Ifølge Trump selv så kan han aldri gå for langt, denne uken har han bevist det igjen.

Nå er det de demokratiske kongressmedlemmene Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley og Ilhan Omar som får all Trump sin oppmerksomhet. De fire kalles bare «The Squad» og blir sett på som progressive og på venstresiden i partiet og har lenge åpent kritisert partiets ledelse blant annet for sin håndtering av Trump.

I helga tvitret Trump at fire progressive demokrater i Representantenes hus kan reise hjem «til sine dysfunksjonelle opprinnelsesland.»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Send henne hjem»

I natt fyrte han opp publikum på et folkemøte i Greenville i Nord-Carolina med å omtale de fire som de «hatefulle ekstremistene som ønsker å rive landet vårt ned».

– La dem dra, la dem dra, la dem dra, sa han.

Spesielt Omar ble gjenstand for krass kritikk fra presidenten. Han kom med en lang rekke utspill mot kongresskvinnen under talen sin og påsto feilaktig at hun har gitt uttrykk for stolthet over Al Qaida.

Uttalelsen ble møtt med taktfaste «send henne hjem»-tilrop fra publikum.

Ikke riksrett

I natt stemte Representantenes hus ned et forslag om å stille Trump for riksrett for søndagens tvitring.

Forslaget, som ble fremmet av den demokratiske representanten Al Green fra Texas, ble stemt ned med 332 stemmer mot 95.

95 demokrater stemte for forslaget, mens 137 stemte mot. Ingen republikanere stemte for, skriver New York Times.

Det er første gang siden demokratene overtok kontrollen i Representantenes hus i januar at det blir tatt steg i retning av å stille presidenten for riksrett.

Til tross for at forslaget ble nedstemt, så fordømmer Representantenes hus tvitringen.

«De rasistiske kommentarene legitimerer og øker frykten og hatet mot nye amerikanere og fargede», heter det i en resolusjon fra Representantenes hus.