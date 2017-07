Trump forsvarer sønnens Russland-møte: – Han er en fantastisk ung mann

USAs president Donald Trump nekter for at sønnen, Donald Trump jr. gjorde noe galt, da han i fjor sa ja til et møte med en russisk advokat som lovet valgkampanjen «skitt» på motstander Hillary Clinton.

– Sønnen min er en fantastisk ung mann, påpekte Trump på pressekonferansen med den franske presidenten Emmanuel Macron i Paris, og fortsatte:

USAs president Donald Trump er i Paris for å møte den franske presidenten Emmanuel Macron. Foto: Bertrand Guay / AFP

– [Donald Trump jr.] hadde et møte med en russisk advokat. Det var et kort møte, det var et møte som gikk fort. Det var to andre i rommet. En av dem forlot møtet raskt, og den andre fulgte ikke med, opplyste han.

– Den russiske regjeringens støtte til Trump

De «to andre» Trump refererer til, er trolig svigersønnen Jared Kushner, som nå er en av presidentens nærmeste rådgivere, og daværende valgkampmanager Paul Manafort.

Det var Trump jr. som selv publiserte e-postene som ledet opp mot det omstridte møtet med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja, etter at han skal ha blitt klar over at avisa New York Times hadde kopier av korrespondansen.

Donald Trump jr. forsvarte møtet i Fox News-programmet Hannity. Foto: Richard Drew / AP

I e-postene fra Rob Goldstone, som fungerte som en mellommann mellom Trump jr. og Veselnitskaja, hevdes det at hun har «offisielle dokumenter og informasjon som ville inkriminere Hillary og hennes håndtering av Russland, som ville være veldig nyttig for din far».

Det gikk også fram at denne informasjonen var «sensitiv, men en del av Russlands og dets regjerings støtte til herr Trump».

– Jeg elsker det, lød svaret fra Trump jr. til Goldstone.

Trump jr. nekter for at de fikk servert kompromitterende materiale på Clinton i møtet, og at samtalene bl.a. dreide seg om adopsjon. Også Veselnitskaja nekter for at hun hadde en såkalt drittpakke på den demokratiske kandidaten.

Vil at Trump jr. vitner

På dagens pressekonferanse mente president Donald Trump at pressen «gjør en for stor sak ut av det».

– De fleste politikere ville sagt ja til dette møtet. Det kalles research om opposisjonen. Det er standard innen politikk. De har info og du tar infoen. Ingenting kom ut av dette møtet, sa han.

Natalja Veselnitskaja, den russiske advokaten som angivelig hadde en drittpakke på Hillary Clinton. Foto: Yury Martyanov / AFP

Torsdag ble det kjent at Senatets etterretningskomite, som etterforsker russisk innblanding i det amerikanske valget, vil kalle inn Trump jr. for å vitne.

Ifølge komitéleder og republikaner Chuch Grassley ønsker de å få ham inn «ganske snart». AP melder at vitnemålet kan finne sted allerede i neste uke.

(Saken fortsetter under twittermeldingene)

Noe «kan skje» med Parisavtalen

På pressekonferansen med Trump og Macron kom det også fram at Frankrike og USA har inngått en avtale om å fremme fri handel, og at de har diskutert å øke sikkerhetssamarbeidet som følge av situasjonene i Nord-Korea, Iran og Syria.

De medgikk imidlertid uenighet om Parisavtalen, som Trump tidligere i sommer besluttet å trekke USA ut av. Men Trump virket ikke helt sikker på hva som skjer på den videre klimaavtaleveien.

– Noe kan skje med tanke på Parisavtalen, men vi får snakke om det framover. Om noe skjer vil det være bra, men det er også ok om noe ikke skjer. Vi får se hva som skjer, sa Trump.