Trump forsvarer Russland-kontakten: – Demokratene har mistet grepet om virkeligheten

President Donald Trump tok i natt, norsk tid, til sosiale medier og forsvarte justisminister Jefferson Beauregard «Jeff» Sessions III, etter avsløringen om at han under ed hadde unnlatt å opplyse om kommunikasjon med russerne i valgkampen.

– Jeff Sessions er en ærlig mann. Han sa ikke noe galt. Responsen hans kunne vært mer nøyaktig, men det var åpenbart ikke med overlegg. Alt dette er en måte for demokratene å redde ansikt på, etter å ha tapt et valg alle trodde de ville vinne, skriver Trump.

Trump sier han fortsatt har tillit til justisminister Sessions. Foto: Saul Loeb / AFP

– Demokratene overspiller hånden. De tapte valget, og nå har de mistet grepet om virkeligheten. Den ekte historien er alle de ulovlige lekkasjene av hemmeligstemplet materiale. Det er en heksejakt! fortsatte USAs 45. president på Twitter.

Senator og Trump-surrogat

Sessions holdt i går kveld en pressekonferanse hvor han gjentok påstanden om at han ikke har gjort noe galt, verken i møtene med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak eller i godkjenningshøringen hvor han nektet for å ha hatt russerkontakt i valgkampen.

– I etterkant innser jeg at jeg burde ha fortalt Senatet om møtet, sier justisministeren som avviste at han kom med løgn.

Under de to møtene i fjor, som først ble omtalt av Washington Post, var Alabama-politikeren senator og medlem av senatskomiteen for de væpnede styrkene. Men han var også en av Trump-kampanjens viktigste utenrikspolitiske rådgivere.

– Snakket ikke med russere

Sessions hevder at møtene fant sted i kraft av de førstnevnte embetene, og ikke dreide seg om den pågående valgkampen. Derfor opplyste han ikke om dem, sier han, da han under ed fikk spørsmål i godkjenningshøringen om Trump-folkenes påståtte bånd til Russland.

I høringen i justiskomiteen 10. januar ble Sessions spurt om hva han ville gjøre om han fant bevis for at noen i Trumps valgkamp hadde kommunisert med den russiske regjeringen i løpet av valgkampen.

– Jeg kjenner ikke til slike aktiviteter. Jeg har noen ganger blitt omtalt som et surrogat i den valgkampen, og jeg hadde ingen kommunikasjon med russerne, sa Sessions i høringen 10. januar.

Deltar ikke i etterforskning

Flere høytstående demokrater tok i går til orde for at Sessions må trekke seg som justisminister, inkludert Elijah Cummings i kontrollkomiteen, senator Elizabeth Warren og Nancy Pelosi.

Under gårsdagens pressekonferanse var ikke det noe tema, men justisministeren opplyste at han vil trå til side og erklære seg som inhabil i etterforskning som peiler seg inn mot Trumps valgkamp.

– Jeg mener jeg ikke burde delta i granskingen av en valgkamp som jeg var en del av, sier Sessions.