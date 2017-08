På en pressekonferanse mandag, brukte Donald Trump mye tid på å forsvare benådningen av den kontroversielle sheriffen Joe Arpaio.

– «Sheriff Joe», som jeg kaller ham, har gjort en kjempejobb for det amerikanske folket. Han er en patriot, sier Trump.

Den tidligere sheriffen Joe Arpaio er funnet skyldig i å ha brukt trafikkpoliti målrettet mot innvandrere.

En føderal dommer slo fast at praksisen var diskriminerende, og etter planen skulle domsavsigelsen komme i oktober. Men det var før Donald Trump benådet ham.

Hevder de er nære venner

Donald Trump sa blant annet han ikke kunne tro hvor dårlig sheriffen var blitt behandlet.

Saken mot sheriffen kom opp like før han stilte til gjenvalg som sheriff, et valg han tapte etter å ha hatt rollen siden 1993.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SAMMEN: Donald Trump og Joe Arpaio i januar 2016. Foto: Mary Altaffer / AP

Kilder i Det hvite hus hevder at Trump og Arpaio har vært nære venner gjennom mange år. Arpaio viste også sin støtte under valgkampen. Deres felles interesse er spesielt å begrense innvandringen til USA.

Listet opp folk Trump mener ikke burde ha blitt benådet

Trump hadde også forberedt en liste over folk som var blitt benådet av tidligere presidenter, de fleste av Bill Clinton.

Før han startet på listen, understreket Trump at Arpaio er veteran fra militæret og har vunnet gjentatte valg som sheriff i Arizona.

– For eksempel benådet president Clinton Marc Rich, som blant annet var siktet for å kjøpe olje fra Iran samtidig som landet hadde 53 amerikanske gisler. Det var ikke lov, sa Trump under pressekonferansen.

Clinton benådet Rich den siste dagen han satt som president, 20. januar 2001. Benådningen var svært kontroversiell, spesielt etter det ble kjent at det demokratiske partiet hadde mottatt store pengesummer fra Rich sin kone.

– Så har du farlige kriminelle som er blitt benådet, fortsatte Trump.

Her listet han blant annet opp Chelsea Manning, som ble benådet av Barack Obama.

Manning var dømt til 35 år i fengsel for å ha lekket hemmelige dokumenter til Wikileaks.

– Han gjorde forferdelige ting, sa Trump.

Kalte teltfengselet sitt for «konsentrasjonsleir»

Trump understreket flere ganger at i motsetning til tidligere benådninger, er Arpaio en patriot som har beskyttet USAs grenser.

Den tidligere sheriffen kaller seg selv «USAs tøffeste sheriff» og ble for alvor kjent da han på 1990-tallet utvidet et lokalt fengsel ved å opprette en teltleir han selv omtalte som en konsentrasjonsleir.

TENT CITY: Arpaio gir ordre til en gruppe på rundt 200 ulovlige immigranter i Tent City. Foto: Ross D. Franklin / AP

Senere har han fått medieoppmerksomhet blant annet da han etterforsket fødselsattesten til Barack Obama, og konkluderte med at den var falsk.