Trump forsøker å stoppe bok

Boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House», inneholder mange beskrivelser av den amerikanske presidenten.

Boken av den amerikanske journalisten og forfatteren Michael Wolff skulle egentlig publiseres neste uke, men ble fremskjøvet til i dag.

New York Times skriver at advokatene til Donald Trump forsøker å få stoppet boken.

– Trump krever herved at du umiddelbart opphører og avstår fra enhver videre publisering, utgivelse eller formidling av boken, står det i et brev på 11 sider som er sendt til forleggeren Henry Holt and Co.

UTSOLGT: Boken til Michael Wolff kom i salg i dag, og mange steder er den allerede utsolgt. Foto: John Minchillo / AP

I brevet kommer det også flere krav til forleggeren.

– Du må utstede en fullstendig tilbaketrekking og unnskyldning til klienten min om alle uttalelser om ham som mangler kompetent støtte i bevis, står det i brevet.

Advokatene skriver at boken inneholder falske uttalelser om Trump som gir opphav til betydelig erstatningskrav og straffeforfølgelse.

Stopper ikke

Forleggeren signaliserer at de har ingen planer om å stoppe videre distribusjon av boken.

– Vi ser «Fire and Fury» som et ekstraordinært bidrag til vår nasjonale samtale, og fortsetter med publikasjonen av boken, skriver forleggeren i en melding.

Boken inneholder beskrivelser av blant annet hva Donald Trump spiser, og hva hans familie mener om håret hans.

MANGE BESKRIVELSER: Forfatter Michael Wolff har hatt god tilgang til folk i Det hvite hus, og kommer med mange uflatterende beskrivelser av den amerikanske presidenten. Foto: Carolyn Kaster / AP

Boken går også inn i den løpende etterforskningen i kjølvannet av presidentvalget.

Den tidligere rådgiveren Stephen Bannon er sitert mange ganger. I ett av sitatene hevder han at en av sønnene til Trump og presidentens svigersønn har gjennomført landsforræderi.

Går etter Bannon

Det skal være Bannon som er hovedkilden til forfatter Wolff. Det skal være Bannon som holdt døren til Det hvite hus åpen for ham.

Advokatene til Trump har sendt ut en melding om at de har sendt en advarsel i Bannon.

– Bannons uttalelser gir opphav til mange rettslige krav, inkludert ærekrenkelse og forfalskning, står det i meldingen fra firmaet Harder Mirell & Abrams LLP. Det skriver ABC-News.

ANKLAGER SØNNEN TIL TRUMP: Den tidligere rådgiveren Stephen Bannon blir truet med søksmål. Juridiske eksperter mener det vil bli vanskelig for Trump å vinne en slik sak. Foto: Jonathan Bachman / Reuters

Firmaet hevder at Bannon har brutt vilkårene i en taushetserklæring han har underskrevet, og at det kan føre til store erstatningskrav.

Det mulige søksmålet mot Bannon kan få uante konsekvenser for Trump, skriver Bloomberg.

Han kan bli tvunget til å svare for seg i en annen sak.

Åpner for andre saker

Advokatene til Trump har hevdet at en anklage fra kvinnen Summer Zervos ikke kan bli ført for retten, fordi presidenten ikke har tid til å være deltager i en rettssak.

At det først kan skje etter at Trump forlater Det hvite hus.

Høyesterett har åpnet for at sittende presidenter kan bli ført for retten.

Zervos hevder at hun ble utsatt for seksuell trakassering fra Trump for ti år siden. Noe Trump benekter. Det hun går til sak på, er at Trump skal ha fornærmet henne ved å si at hun lyver.

FRA THE APPRENTICE: Summer Zervos var deltager i realityprogrammet til Donald Trump. Trump skal ha trakassert henne seksuelt. Foto: Kathy Willens / AP

Bloomberg har snakket med flere juridiske eksperter, og de mener et mulig søksmål mot Bannon vil undergrave argumentet om at presidenten ikke har tid nok.

– Dersom Trump går til sak, så bør han være forberedt på å gjøre kjent en hel del andre forhold som han kanskje ikke ønsker skal være kjent, sier advokaten Jamie Dokovna til Bloomberg.